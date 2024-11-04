Во время выступления на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Маск спрогнозировал развитие ИИ до конца десятилетия. По его словам, вероятность, что искусственный интеллект и роботы перестанут подчиняться человеку, или что-то пойдет не так, составляет 10-20 процентов.

Однако Илон Маск полагает, что наиболее вероятно развитие, при котором «скорее всего, все будет замечательно». Миллиардер все еще уверен, что ИИ можно будет контролировать, хотя при этом он будет становиться в 10 раз лучше своей предыдущей версии каждый год.

Предприниматель заметил, что к концу десятилетия ИИ будет таким же способным, как 8 миллиардов людей на планете. «Я думаю, он сможет делать все, что может делать любой человек, — возможно, в течение следующего года или двух», — заявил Маск. По словам Илона Маска, всего через три года ИИ будет разумнее и способнее, чем все живущие на планете люди вместе взятые.

Также Маск предсказал, что в каждом регионе мира будет создано несколько ИИ. Кроме того, в будущем количество роботов значительно превысит число человек на планете.