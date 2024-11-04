В американской соцсети Х появилась переписка двух президентов – Эдгара Ринкевича (Латвия) и Майи Санду (Молдавия).

«Спасибо за добрые слова, г-н президент Ринкевич. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества в продвижении Молдовы на пути к членству в ЕС», – написала в сети Х переизбранная на второй срок президент Молдовы.

Таким образом Санду отреагировала на послание Ринкевича, которым он поделился с миром сегодня в 7 утра по латвийскому времени.

«Дорогая Майя Санду, примите теплые поздравления в связи с переизбранием на пост президента Молдовы. Отличная новость для Молдовы, отличная новость для Европы. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества для продвижения интеграции Молдовы в Европейский Союз», – написал Ринкевич, добавив к своему посланию два флажка - Латвии и Молдовы.

Thank you, President @edgarsrinkevics, for your kind words. I look forward to our continued collaboration in advancing Moldova’s path to EU membership. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 4, 2024

Вежливая Майя Санду ответила также и на твит премьер-министра ЛР Эвики Силини:

«Спасибо, премьер-министр Силиня. Мы очень ценим поддержку Латвии на нашем европейском пути».

Как сообщал bb.lv, Майя Санду выиграла второй тур выборов президента Молдовы.

Итоговый результат выборов в Молдове: Майя Санду победила с 55,33% голосов. У Стояногло - 44,67%. Об этом сообщает ЦИК Молдовы после подсчета 100% протоколов.