Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Спасибо, г-н президент»: Майя Санду ответила Эдгару Ринкевичу 3 1522

В мире
Дата публикации: 04.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Спасибо, г-н президент»: Майя Санду ответила Эдгару Ринкевичу
ФОТО: пресс-фото

В американской соцсети Х появилась переписка двух президентов – Эдгара Ринкевича (Латвия) и Майи Санду (Молдавия).

«Спасибо за добрые слова, г-н президент Ринкевич. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества в продвижении Молдовы на пути к членству в ЕС», – написала в сети Х переизбранная на второй срок президент Молдовы.

Таким образом Санду отреагировала на послание Ринкевича, которым он поделился с миром сегодня в 7 утра по латвийскому времени.

«Дорогая Майя Санду, примите теплые поздравления в связи с переизбранием на пост президента Молдовы. Отличная новость для Молдовы, отличная новость для Европы. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества для продвижения интеграции Молдовы в Европейский Союз», – написал Ринкевич, добавив к своему посланию два флажка - Латвии и Молдовы.

Вежливая Майя Санду ответила также и на твит премьер-министра ЛР Эвики Силини:

«Спасибо, премьер-министр Силиня. Мы очень ценим поддержку Латвии на нашем европейском пути».

Как сообщал bb.lv, Майя Санду выиграла второй тур выборов президента Молдовы.

Итоговый результат выборов в Молдове: Майя Санду победила с 55,33% голосов. У Стояногло - 44,67%. Об этом сообщает ЦИК Молдовы после подсчета 100% протоколов.

×
Читайте нас также:
#Молдавия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео