Эксперт объяснил, почему Украина не сможет вернуть захваченные РФ территории

Дата публикации: 05.11.2024
Украине и ее союзникам стоит признать, что полное освобождение оккупированных территорий и возвращение к границам 1991 года недостижимо, говорится в метериале обозревателя Foreign Affairs Ричарда Хааса. Об этом пишет УНИАН.

Для Киева возвращение к границам 1991 года недостижимо с военной точки зрения, отмечает Хаас, поскольку разница в живой силе и технике России и Украины слишком велика.

"История показывает, что для изгнания России из Крыма или Донбасса Украине потребуются силы, примерно в три раза более многочисленные и боеспособные, чем у Москвы", - пишет он, отмечая, что население России как минимум в три раза больше, и у нее гораздо более мощная промышленная база. Кроме того, Россия получает оружие и техническую помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи, и нет оснований полагать, что объем этой помощи в будущем уменьшится.

При этом Украина использует большую часть своей армии только для защиты территории, которую она все еще контролирует. Западные партнеры помогают, но у них нет возможности производить достаточно оружия и боеприпасов, чтобы дать Киеву все, что он хочет, при этом помогать другим партнерам (США должны поддерживать еще Тайвань и Израиль), а также обеспечить себя):

"Хотя Вашингтон может и должен предоставить Киеву более сложное оружие и ослабить ограничения на их использование, однако не существует такого революционного оружия или снятия ограничений, которые позволили бы Украине одновременно защищать то, что она уже контролирует, и освобождать то, что она не контролирует".

Продолжающийся конфликт делает невозможным начало серьезного восстановления, поскольку мало кто захочет инвестировать в сооружения, которые снова могут быть разрушены, отмечает Хаас. Это также увеличивает конечную стоимость восстановления, которая уже достигла, по оценкам, 500 миллиардов долларов. Кроме того, отключения электроэнергии и страх мобилизации приводит к массовому выезду граждан за границу.

При этом предложенный президентом Владимиром Зеленским "План победы" дает мало указаний относительно того, как Украина может преодолеть свои многочисленные проблемы, а также не определяет никаких четких дипломатических целей, отмечает эксперт.

"Другими словами, он не предлагает никакой реалистичной стратегии, которую могли бы поддержать партнеры Украины. Это не план победы, а рецепт продолжения войны. Если союзники Киева уйдут, это может оказаться рецептом поражения", - подытоживает он.

Григорий Антонов
