За отправкой посылок с зажигательными устройствами, которые должны были вызвать пожар в самолетах, летящих в США и Канаду, стоит Россия, пишет WSJ со ссылкой на источники в спецслужбах, пишет DW .

Отправленные российскими агентами через немецкую курьерскую компанию DHL два зажигательных устройства, загоревшиеся в июле в логистических центрах в Германии и Великобритании, должны были вызвать пожар на борту грузовых или пассажирских самолетов, направляющихся в США и Канаду. Об этом в понедельник, 4 ноября, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

В ходе национальных расследований инцидентов с воспламенением посылок в центрах DHL, произошедших в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме, выяснилось, что устройства, которые должны были оказаться в самолетах, - это электрические массажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния, отмечает издание. При этом собеседники WSJ указывают, что посылки с зажигательными устройствами "были частью более широкой российской диверсионной кампании" против Вашингтона и его союзников.

Представители западных спецслужб в разговоре с изданием заявили, что две посылки были "пробной попыткой" с целью выяснить, как пронести зажигательные устройства на самолеты, летящие в Северную Америку.

Аресты диверсантов в Польше

В конце октября Национальная прокуратура Польши заявила об аресте четырех человек в связи с возгораниями на складах DHL, предъявив им обвинения в участии в террористических операциях по поручению иностранной разведки. Сообщалось, что Варшава сотрудничает с другими странами, чтобы задержать еще двух подозреваемых.

Если бы устройства воспламенились не на складах, а в самолетах, подобная атака Москвы стала бы "серьезной эскалацией", заявил глава внешней разведки Польши Павел Шота. "Я не уверен, что политические лидеры России осознают последствия, если бы один из этих пакетов взорвался, вызвав массовые жертвы", - сказал Шота WSJ. Другие представители западных спецслужб подтверждают, что за отправкой посылок стоит Россия, а именно ее подразделение внешней разведки, известной как ГРУ (Главного управления Генштаба ВС РФ).

Кремль в комментарии WSJ отверг эти обвинения. "Это традиционные бездоказательные инсинуации СМИ", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.