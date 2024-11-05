В Европарламенте успешно прошли слушания первые четыре кандидата в новый состав Еврокомиссии. Об этом сообщает DW .

Зеленый свет получили в Европарламенте кандидат на пост еврокомиссара по торговле Марош Шефчович, кандидат в еврокомиссары по культуре Гленн Микалеф из Мальты, кандидат в еврокомиссары по сельскому хозяйству Кристоф Ханзен из Люксембурга и представитель Греции Апостолос Цицикостас, которому предстоит курировать вопросы транспорта.

Для назначения на посты в Еврокомиссии кандидатам необходимо заручиться поддержкой в две трети голосов в своих парламентских комитетах. Если им не удается добиться этого, то проводятся дополнительные слушания, после которых для получения зеленого света уже достаточно простого большинства. В случае крайне неудачных для кандидата слушаний правительства стран ЕС должны предлагать новые кандидатуры.

Слушания представителя Латвии Валдиса Домбровскиса, который предендует на должность комиссара по экономике, назначены на четверг, 7 ноября, причем самым последним из всех кандадатов.