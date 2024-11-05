В США сегодня проходят президентские выборы, на которых действующий вице-президент Камала Харрис баллотируется от Демократической партии, конкурируя с кандидатом от республиканской партии - бывшим президентом Дональдом Трампом, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Эти выборы отражают глубокий раскол в американском обществе, что продемонстрировала и первичная кампания, где споры по сути были заменены взаимными оскорблениями. Предвыборная кампания, омраченная словесной агрессией, также ознаменовалась как минимум двумя покушениями на Трампа.

Зарубежные страны также уделили этим выборам необычайно большое внимание, поскольку они могут оказать существенное влияние как на войну России против Украины, так и на ситуацию на Ближнем Востоке.

Опросы, как общенациональные, так и в семи так называемых колеблющихся штатах, показывают, что шансы обоих кандидатов одинаковы, а исход выборов трудно предсказать. Это, в свою очередь, вызвало опасения, что, если проигравший откажется признать свое поражение, недовольство результатами выборов может перерасти в уличные протесты и даже насилие.

Несмотря на это, оба кандидата выражают твердую уверенность в своей победе, а обе стороны дополнительно воодушевлены большим количеством досрочно проголосовавших.

К понедельнику число проголосовавших досрочно уже превысило 78 миллионов, что составляет примерно половину от общего числа американцев, принимавших участие в предыдущих президентских выборах 2020 года.

По данным Центра двухпартийной политики (BPC), в общей сложности 244 миллиона американцев, имеющих право голоса, имеют право голосовать на выборах 2024 года.

Насколько велика будет явка избирателей, пока не ясно, но в 2020 году на выборы пришло 66% американцев, имеющих право голоса, и это была самая высокая явка избирателей с 1900 года.

Однако на выборах президента США не всегда побеждает кандидат, получивший наибольшее количество голосов на национальном уровне, поскольку победа достается претенденту на ключи от Белого дома, набравшему большинство в коллегии выборщиков, состоящей из 538 представителей штатов.

Таким образом, чтобы победить на выборах, кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков.

Число выборных мест делится по штатам в зависимости от численности населения каждого штата и соответствует количеству представителей штата в Конгрессе.

В большинстве штатов голоса выборщиков распределяются по принципу: победитель получает все, то есть все голоса выборщиков соответствующего штата отдаются кандидату, за которого проголосовало наибольшее количество выборщиков в этом штате.

Порядок отличается только в двух штатах — Мэн и Небраска, где голоса выборщиков привязаны к округам Конгресса.

Таким образом, окончательный исход выборов фактически будет решен по результатам голосования в семи колеблющихся штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Висконсине и Северной Каролине. В этих штатах каждый голос имеет значение.

Избиратели соберутся в столицах своих штатов, чтобы официально проголосовать за победителя президентских выборов 17 декабря, а 6 января их голосование будет одобрено Конгрессом.

Новоизбранный президент принесет присягу 20 января.

Наряду с президентскими выборами сегодня переизбираются треть сенаторов и все члены Палаты представителей. Борьба идет за 34 места в Сенате и 435 мест в нижней палате Конгресса.

Демократы надеются вернуть себе теперь контролируемое республиканцами большинство в Палате представителей, в то время как республиканцы надеются взять под контроль Сенат, где демократы в настоящее время имеют незначительное большинство.

В 11 из 50 штатов США сегодня также проходят выборы губернаторов, причем наибольшее внимание уделяется штатам Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Индиана и Вашингтон.

При этом в разных штатах проводится множество референдумов по разным вопросам.

Поскольку в 2022 году Верховный суд отменил решение 1973 года по делу «Роу против Уэйда», гарантировавшее право на аборт, вопрос абортов стал одной из главных тем политических дебатов.

Также сегодня избиратели десяти штатов получат возможность высказать свое мнение о репродуктивных правах женщин. Небраска даже проведет два референдума по этому вопросу. В одном из них на голосование было вынесено предложение запретить аборты после 12 недель беременности, а во втором - предложение разрешить прерывание беременности до тех пор, пока плод не сможет выжить вне утробы матери.

В десятках штатов избирателям предоставляется возможность высказаться и по многим другим вопросам. Например, избиратели Колорадо должны решить, запретить ли охоту на пум и рысей. В штате Мэн, напротив, гражданам приходится принимать решение об изменении флага штата.

В то же время пройдут выборы местных чиновников различных уровней: от законодательных собраний штатов, судей, мэров городов до членов муниципальных советов, окружных клерков и шерифов.