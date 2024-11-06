Маловероятно, что избрание Дональда Трампа на пост президента США заставит российского диктатора Владимира Путина немедленно изменить свою тактику в Украине, заявил офицер штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш.

На данный момент сложно прогнозировать, ожидаются ли изменения на фронте до инаугурации нового президента. «Избрание Трампа вряд ли заставит Путина изменить свою тактику. Трампу придется выполнять обещания, данные в предвыборный период, о скорейшем прекращеним войны в Украине», — добавил эксперт.

На этой неделе Слайдиньш вернулся из очередной поездки в Украину, и настроение в этой стране таково: «Избрание Трампа — ужасный конец, но победа Камалы Харрис будет означать ужас без конца».

Слайдиньш также напомнил, что когда Трамп впервые стал президентом США, Россия радовалась этому, но вскоре решения Трампа устроили ей «холодный душ», потому что действия Трампа были непредсказуемыми.

К моменту инаугурации Трампа нынешний президент США Джо Байден, возможно, еще сможет оказать военную поддержку Украине, но лично Слайдиньш считает, что Байден не даст разрешения на использование американского оружия вглубь российской территории до инаугурации Трампа.