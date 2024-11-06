Президент Украины Владимир Зеленский вслед за министром обороны Умеровым заявил о первых боях украинских военных с северокорейскими и сказал, что они знаменуют новый этап в дестабилизации обстановки в мире, пишет ВВС .

«Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Мы должны вместе с миром сделать все, чтобы этот российский шаг к расширению войны, к настоящей эскалации […] стал проигрышным. И для него [для Путина], и для Северной Кореи», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении во вторник.

Ранее во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейскому телеканалу KBS подтвердил появившиеся сообщения о небольших боестолкновениях украинских военных с северокорейскими в Курской области.

«Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что через несколько недель будет большее количество боевых столкновений, и мы будем их соответственно анализировать и пересматривать», — сказал Умеров.

Наглядных убедительных доказательств того, что украинские военные действительно вступали в бой с северными корейцами, украинцы пока не предъявляли.