Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первые бои с солдатами КНДР открывают новую страницу нестабильности в мире - Зеленский 1 1743

В мире
Дата публикации: 06.11.2024
BBC
Изображение к статье: Первые бои с солдатами КНДР открывают новую страницу нестабильности в мире - Зеленский
ФОТО: Youtube

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за министром обороны Умеровым заявил о первых боях украинских военных с северокорейскими и сказал, что они знаменуют новый этап в дестабилизации обстановки в мире, пишет ВВС.

«Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Мы должны вместе с миром сделать все, чтобы этот российский шаг к расширению войны, к настоящей эскалации […] стал проигрышным. И для него [для Путина], и для Северной Кореи», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении во вторник.

Ранее во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейскому телеканалу KBS подтвердил появившиеся сообщения о небольших боестолкновениях украинских военных с северокорейскими в Курской области.

«Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что через несколько недель будет большее количество боевых столкновений, и мы будем их соответственно анализировать и пересматривать», — сказал Умеров.

Наглядных убедительных доказательств того, что украинские военные действительно вступали в бой с северными корейцами, украинцы пока не предъявляли.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #КНДР #Зеленский
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео