Президент Литвы так торопился поздравить Трампа, что перепутал все цифры 1 1844

В мире
Дата публикации: 06.11.2024
LETA
Изображение к статье: Президент Литвы так торопился поздравить Трампа, что перепутал все цифры

Литовский президент Гитанас Науседа одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

В своем посте в соцсети Х глава государства заявил в среду, что Литва тратит на оборону 3,5%. валового внутреннего продукта (ВВП), хотя, по последним данным, в этом году вместе с привлеченными в течение года средствами Литва направила на оборону около 3,2% ВВП.

В следующем году в Литве планируется выделить на оборону около 2,5 млрд евро или 3,03% ВВП.

«Поздравляю Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США! США являются стратегическим союзником Литвы, обе страны серьезно относятся к своей безопасности. В настоящее время Литва тратит на оборону 3,5% валового внутреннего продукта и намерена увеличить финансирование", - написал глава государства в соцсети Х.

«Трансатлантическое единство необходимо», — добавил он.

