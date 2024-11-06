Президент Эдгарс Ринкевичс поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Президент написал в Твиттере, что надеется на сотрудничество с Трампом для укрепления двусторонних отношений и трансатлантического партнерства.

«Европе нужны сильные США, а США нужна сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером Соединенных Штатов», – написал Ринкевич.

Congratulations to US President-elect @realDonaldTrump, look forward to working with you to strengthen bilateral relations and transatlantic partnership. Europe needs strong US and US needs strong Europe. Latvia is and will be a strong and reliable partner of the US 🇱🇻 🇺🇸 pic.twitter.com/bLwbWf0p7p — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 6, 2024

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня тоже пожелала Трампу всего хорошего и рассказала, чего она хочет от Америки:

"Поздравляем Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США! Приоритетом Латвии является дальнейшее укрепление трансатлантических связей. Мы рассчитываем на сильное лидерство США в мире. США - наш стратегический партнер и сильный союзник по НАТО. Латвия тратит на оборону более 3%".

Литовский президент Гитанас Науседа тоже уже успел поздравить Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

«Поздравляю Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США! США являются стратегическим союзником Литвы, обе страны серьезно относятся к своей безопасности. В настоящее время Литва тратит на оборону 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП) и намерена увеличить финансирование", - написал глава государства в соцсети Х. «Трансатлантическое единство необходимо», — добавил он.

Трамп еще не набрал 270 нужных голосов выборщиков, но постепенно приближается к победе над Камалой Харрис после того, как в СМИ обнародованы прогнозы его победы в ключевых «колеблющихся» штатах.