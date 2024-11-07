Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Будущий комиссар ЕС по обороне рассказал, когда Россия может напасть на Европу 2 1184

В мире
Дата публикации: 07.11.2024
LETA
Изображение к статье: Будущий комиссар ЕС по обороне рассказал, когда Россия может напасть на Европу

Андрюс Кубилюс, претендующий на пост комиссара Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны, утверждает, что за последнее десятилетие страны ЕС недоинвестировали в оборону 1 трлн евро. Об этом он заявил в среду в Европейском парламенте во время слушаний кандидатов.

"За последние десятилетия страны-члены ЕС недоинвестировали в оборону более триллиона евро. Эти постоянные недостаточные инвестиции привели к существенным пробелам в наших мощностях и готовности", - сказал Кубилюс в своей вступительной речи.

По его словам, в условиях, когда российская угроза нарастает, а Соединенные Штаты уделяют все больше внимания Китаю, Европа должна быть способна позаботиться о собственной безопасности.

"Последние оценки разведки говорят о том, что Россия может испытать решимость ЕС или НАТО к концу этого десятилетия", - сказал политик.

"Наши противники и стратегические соперники быстро обгоняют нас. За последние два десятилетия оборонные бюджеты таких стран, как Россия и Китай, выросли намного больше, чем у 27 членов ЕС", - сказал Кубилюс.

"Похоже, к 2025 году Россия будет тратить на военные нужды больше, чем все 27 государств-членов ЕС в целом на оборону по паритету покупательной способности", - добавил он.

Он также отметил, что европейский рынок оборонной техники остается сильно фрагментированным.

В случае утверждения кандидат пообещал представить план будущего европейской обороны в течение первых 100 дней своего срока полномочий.

Отвечая на вопрос о том, как ему удастся объединить политическую волю различных стран ЕС к переменам в области обороны, Кубилюс сказал, что прежде всего необходимо общее понимание угроз для сообщества.

В то же время, говоря о необходимом для обороны финансировании, Кубилюс отметил запланированное увеличение обязательств в предстоящем многолетнем бюджете. Он также выразил надежду, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет играть более активную роль в изменении своей кредитной политики.

Политика ЕИБ запрещает предоставлять кредиты на военные проекты. Однако в апреле, после призывов лидеров ЕС, банк объявил, что смягчит правила кредитования проектов двойного назначения, военных и гражданских проектов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в целом ЕС потребуется инвестировать в оборону дополнительно 500 млрд евро в течение следующего десятилетия. Кубилюс в свою очередь заявил, что денег может потребоваться еще больше.

"Если бы все государства ЕС сейчас тратили на оборону 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП), это составило бы дополнительно 60 млрд евро в год", - сказал политик.

Он подчеркнул, что 2% ВВП на оборону недостаточно в нынешней геополитической ситуации.

На оборону нужно тратить больше из-за угрозы, исходящей от Владимира Путина, а не из-за избрания Дональда Трампа лидером США. Последний во время своего первого президентского срока критиковал европейских союзников по НАТО, чтобы они увеличивали расходы на оборону, напомнил Кубилюс.

Отвечая на вопросы европарламентариев, кандидат в еврокомиссары также рассказал об общем воздушном щите ЕС, предложенном Польшей и Грецией. По его словам, это может обойтись странам Сообщества примерно в 500 млрд евро.

×
Читайте нас также:
#ЕС #оборона
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео