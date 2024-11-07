Андрюс Кубилюс, претендующий на пост комиссара Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны, утверждает, что за последнее десятилетие страны ЕС недоинвестировали в оборону 1 трлн евро. Об этом он заявил в среду в Европейском парламенте во время слушаний кандидатов.

"За последние десятилетия страны-члены ЕС недоинвестировали в оборону более триллиона евро. Эти постоянные недостаточные инвестиции привели к существенным пробелам в наших мощностях и готовности", - сказал Кубилюс в своей вступительной речи.

По его словам, в условиях, когда российская угроза нарастает, а Соединенные Штаты уделяют все больше внимания Китаю, Европа должна быть способна позаботиться о собственной безопасности.

"Последние оценки разведки говорят о том, что Россия может испытать решимость ЕС или НАТО к концу этого десятилетия", - сказал политик.

"Наши противники и стратегические соперники быстро обгоняют нас. За последние два десятилетия оборонные бюджеты таких стран, как Россия и Китай, выросли намного больше, чем у 27 членов ЕС", - сказал Кубилюс.

"Похоже, к 2025 году Россия будет тратить на военные нужды больше, чем все 27 государств-членов ЕС в целом на оборону по паритету покупательной способности", - добавил он.

Он также отметил, что европейский рынок оборонной техники остается сильно фрагментированным.

В случае утверждения кандидат пообещал представить план будущего европейской обороны в течение первых 100 дней своего срока полномочий.

Отвечая на вопрос о том, как ему удастся объединить политическую волю различных стран ЕС к переменам в области обороны, Кубилюс сказал, что прежде всего необходимо общее понимание угроз для сообщества.

В то же время, говоря о необходимом для обороны финансировании, Кубилюс отметил запланированное увеличение обязательств в предстоящем многолетнем бюджете. Он также выразил надежду, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет играть более активную роль в изменении своей кредитной политики.

Политика ЕИБ запрещает предоставлять кредиты на военные проекты. Однако в апреле, после призывов лидеров ЕС, банк объявил, что смягчит правила кредитования проектов двойного назначения, военных и гражданских проектов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в целом ЕС потребуется инвестировать в оборону дополнительно 500 млрд евро в течение следующего десятилетия. Кубилюс в свою очередь заявил, что денег может потребоваться еще больше.

"Если бы все государства ЕС сейчас тратили на оборону 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП), это составило бы дополнительно 60 млрд евро в год", - сказал политик.

Он подчеркнул, что 2% ВВП на оборону недостаточно в нынешней геополитической ситуации.

На оборону нужно тратить больше из-за угрозы, исходящей от Владимира Путина, а не из-за избрания Дональда Трампа лидером США. Последний во время своего первого президентского срока критиковал европейских союзников по НАТО, чтобы они увеличивали расходы на оборону, напомнил Кубилюс.

Отвечая на вопросы европарламентариев, кандидат в еврокомиссары также рассказал об общем воздушном щите ЕС, предложенном Польшей и Грецией. По его словам, это может обойтись странам Сообщества примерно в 500 млрд евро.