Погранслужба отпустила звезду после уплаты 1430 евро.

После побега в Лондон сыновей Порошенко и депутатов «Евросолидарности», устраивавших лакшери-вечеринки на Мальдивах, на границе с ЕС поймали шеф-редактора телеканала «Прямой», принадлежащего Петру Алексеевичу.

Медийщик Порошенко Виктор Медвидь пытался выехать по «липовой» справке о вирусном гепатите С. Справку «ЕСовец» купил, о чем сам признался в суде после задержания. В результате «боец» Порошенко заплатил штраф 68 тысяч гривен (1430 евро) и вернулся в строй к «гетьману».

Ранее сам Порошенко заявлял журналистам, что и он лично, и его команда должны быть на фронте. Однако, вместо этого, в сентябре 2024 года, только за месяц войны «сивочолий фронтовик» задекларировал более 1,1 миллиардов гривен (24 миллионов евро) доходов, что в 125 раз больше, чем он заработал за год до вторжения россиян.

Кроме беглецов из команды Порошенко в Европу еще в начале 2022 года выехали и сыновья лидера «Евросолидарности». Все время, пока идет война, военнообязанные Алексей и Михаил Порошенко несут «бремя эмиграции» в Лондоне.