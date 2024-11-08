Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Орбан призвал сделать Европу великой снова 1 1732

В мире
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Орбан призвал сделать Европу великой снова

Орбан: общая цель ЕС состоит в том, чтобы сделать Европу великой снова.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после неформального саммита Европейского союза (ЕС), что европейские лидеры хотят сделать Европу великой снова. Об этом сообщает Reuters.

Глава венгерского правительства отметил, что лидеры Евросоюза подписали на саммите декларацию о конкурентоспособности. Он также подчеркнул, что их общая цель состоит в том, чтобы «снова сделать Европу великой».

По словам премьера, меры, изложенные в Будапештской декларации, включают срочные шаги по снижению высоких цен на энергоносители.

Ранее Орбан выразил мнение что США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность президента страны Дональда Трампа. Однако он подчеркнул, что это будет трудной задачей.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео