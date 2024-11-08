Президент РФ Владимир Путин выразил свое недовольство тем, что власти США не дают Кремлю использовать доллар как расчетную валюту - и заявил, что Россия не отказывалась и не собирается отказываться от американского доллара.

Президент России Владимир Путин назвал страшной глупостью действия США, подрывающие доллар, на котором держится все их могущество. Об этом он заявил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

По его словам, Россия не отказывается от доллара и не собиралась этого делать. «Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано», — подчеркнул политик.