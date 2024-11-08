Солдаты КНДР уже участвуют в боевых действиях против ВСУ в Курской области и несут первые потери, утверждает Владимир Зеленский. Киев требует от мирового сообщества жестко отреагировать на эту ситуацию, пишет DW .

Часть северокорейских солдат, находящихся в Курской области РФ, уже участвует в боях против ВСУ и в их ходе понесла первые потери. Об этом заявил в четверг, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

Если одни страны мира отреагировали на вовлечение КНДР в войну России против Украины "громко", то другие не отреагировали вовсе, а третьи сделали это "тихо" и Киев сейчас работает с этой третьей группой, сказал Зеленский. "Сейчас мы предупреждаем и считаем, если мы не будем использовать политическое давление и соответствующее оружие против РФ, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента. Потому что Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, на сегодня она недостаточна", - подчеркнул украинский президент.

Киев ждет от мирового сообщества жесткой реакции

Владимир Зеленский заявил 4 ноября, что в Курской области находятся уже 11 тысяч северокорейских солдат. Руководство Южной Кореи обнародовало такие же данные. "Мы видим увеличение числа северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров", - посетовал тогда Зеленский. Днем позже он потребовал от мирового сообщества "жесткого ответа" на ситуацию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 4 ноября назвал военное сотрудничество РФ и КНДР путем к "опасной эскалации". Он выразил озабоченность сообщениями об отправке северокорейских войск в Россию для участия в ее войне против Украины и призвал "сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта".

5 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, находившейся с визитом в Киеве, "необходимость решительных действий" в ответ на вовлечение Северной Кореи в войну. "Мы призываем Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против суверенного европейского государства”, - заявил Сибига.

Умеров: РФ маскирует северокорейцев под бурятов

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, обнародованном 6 ноября, сообщил о первых боях с северокорейцами. В то же время он отметил, что россияне маскируют северокорейцев под бурятов и потому военнослужащих КНДР трудно идентифицировать.