В Харькове одна из нескольких планирующих бомб, запущенных россиянами по городу, попала в 12-этажный жилой дом, мэр города сообщает, что жильцы дома оказались под завалами, пишет ВВС.
«Одна из КАБов ударила по 12-этажке в Салтовском районе Харькова […] У многоэтажки разрушены несколько этажей. Под завалами находятся люди. Есть пожар. Началась поисково-спасательная операция», — сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
По словам Терехова, еще два «прилета» пришлись на центр Харькова.
Глава областной администрации Олег Синегубов добавляет, что еще один удар нанесен по Шевченковскому району. В центре, по сведениям Синегубова, пострадали некие административные здания и жилые дома.
Число пострадавших в разрушенной бомбой многоэтажке в Харькове к утру выросло до 25 человек.
Синегубов уточнил, что некоторые из пострадавших получили легкие ранения и травмы, часть находится в состоянии средней тяжести. Пять человек — четыре женщины и один мужчина — госпитализированы. Из частично разрушенного дома эвакуировали 30 человек, в том числе четырех детей.
Среди пострадавших — 3-месячный младенец.
Российская бомба разрушила нижние три этажа. Кроме того, в этом и других местах, куда ночью попали российские планирующие бомбы, повреждены жилые дома, пять автомобилей, из-за разрушений закрыты выходы из станции метро.
В центре Харькова, по словам Синегубова, одна бомба попала по открытой, повредив здания вокруг, вторая тоже ударила рядом с домами в центральной части, повредив как минимум шесть многоэтажных домов, магазины и автомобили.
В центре, как сообщает глава областной администрации, пострадавших нет.
