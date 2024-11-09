Правительство Нидерландов расследует, были ли пропущены возможные предупредительные знаки со стороны Израиля во время событий, приведших к нападениям на израильских футбольных фанатов на этой неделе.

Об этом сообщил министр юстиции Давид ван Веел в письме в парламент, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Расследование возможных предупредительных сигналов со стороны Израиля все еще продолжается", – говорится в письме ван Веела, опубликованном поздно вечером в пятницу.

Перед этим СМИ сообщили, что израильская служба безопасности Моссад предупредила своих голландских коллег о риске насилия вокруг матча между "Аяксом" и "Маккаби". Об этом сообщил израильский телеканал Channel 12, который получил документ от израильского министерства по делам диаспоры. В этом документе риск насилия в Амстердаме оценивается как "очень высокий".

По меньшей мере пять человек были ранены во время нападений в ночь на четверг и были госпитализированы. Все они были отпущены позже в пятницу. Инцидент касался болельщиков футбольной команды "Маккаби" из Тель-Авива.

В субботу полиция сообщила, что из 63 задержанных лиц четверо остаются под стражей.

"Прокуратура заявила, что имеет целью максимально ускорить правосудие", – сказал Ван Веел, добавив, что „абсолютным приоритетом" является установление личности каждого подозреваемого.

По его словам, следствие также будет изучать, были ли эти нападения организованными, с антисемитским мотивом.

Политические лидеры уже осудили эти нападения как антисемитские. Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил в пятницу, что он "в ужасе от антисемитских нападений на израильских граждан" и заверил по телефону премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что "виновные будут установлены и привлечены к ответственности".

Израиль отправил дополнительные самолеты в Нидерланды, чтобы доставить болельщиков домой, но представитель голландского правительства не смог сразу подтвердить, сколько людей воспользовались этой возможностью.

Видео в социальных сетях о том, что произошло, показывали действия спецназа в действии, а некоторые нападавшие выкрикивали антиизраильские оскорбления. На кадрах также видно, как сторонники тель-авивского "Маккаби" скандировали антиарабские лозунги перед матчем в четверг вечером.

В ответ на беспорядки Амстердам запретил демонстрации на выходные и предоставил полиции полномочия на экстренные остановки и обыски.