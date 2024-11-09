Советник Трампа: Украина должна забыть о Крыме

В мире
Дата публикации: 09.11.2024
BB.LV
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется ответить на вопрос о том, каким Киев видит решение конфликта с Россией, когда власть в США перейдет администрации избранного главы Дональда Трампа. Об этом заявил его старший советник Брайан Ланза в интервью BBC 9 ноября.

По словам Ланзы, если Зеленский заявит, что Украина сможет достичь мира, только если вернет Крым, в США поймут, что он говорит несерьезно. Также, по словам советника Трампа, новая администрация сосредоточится на «достижении мира».

Ланза подчеркнул, что «Крым ушел» и Зеленскому нужно принять этот факт. В противном случае пути Украины и США разойдутся.

«Если ваш приоритет — возвращение Крыма и привлечение американских солдат к боевым действиям по возвращению полуострова, то дальше вы сами по себе», — подчеркнул Ланза.

#война РФ и Украины #Дональд Трамп
