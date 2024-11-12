Латвийский публицист бьет в набат: Трамп откроет врата ада 1 1740

В мире
Дата публикации: 12.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский публицист бьет в набат: Трамп откроет врата ада

Перспектива того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может как-то договориться с президентом России Владимиром Путиным пугает многих в мире, в том числе и в Латвии.

Свои опасения по этому поводу высказал известный в Латвии публицист Отто Озолс.

«История не раз учила нас, что диалоги и компромиссы с психопатами и маньяками бесперспективны. Это путь к еще большим катастрофам. Заключая сделки с Путиным, Трамп откроет врата ада», - написал он на английском языке в своем микроблоге «Х».

Напомним, ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Трамп в минувший четверг поговорил по телефону с Путиным и предостерег его от эскалации войны в Украине, а также напомнил «о значительном военном присутствии» США в Европе.

В Кремле информацию о данной беседе опровергли. Косвенно это сделали и в США, опубликовав официальный список глав государств, с которыми Трамп пообщался после победы на выборах. Путина в списках не было.

