Перспектива того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может как-то договориться с президентом России Владимиром Путиным пугает многих в мире, в том числе и в Латвии.

Свои опасения по этому поводу высказал известный в Латвии публицист Отто Озолс.

«История не раз учила нас, что диалоги и компромиссы с психопатами и маньяками бесперспективны. Это путь к еще большим катастрофам. Заключая сделки с Путиным, Трамп откроет врата ада», - написал он на английском языке в своем микроблоге «Х».

History has repeatedly taught us that dialogue and compromise with psychopaths and maniacs is hopeless. This is a path to even greater catastrophes. By making deals with Putin, Trump will open the gates of hell pic.twitter.com/LBB6iBbZO6 — Otto Ozols (@OttoOzols) November 12, 2024

Напомним, ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Трамп в минувший четверг поговорил по телефону с Путиным и предостерег его от эскалации войны в Украине, а также напомнил «о значительном военном присутствии» США в Европе.

В Кремле информацию о данной беседе опровергли. Косвенно это сделали и в США, опубликовав официальный список глав государств, с которыми Трамп пообщался после победы на выборах. Путина в списках не было.