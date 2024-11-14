Приход к власти Дональда Трампа, недавно избранного президентом США, может оказать негативное влияние на экономику Латвии. Так считают местные экономисты. Кое в чем, однако, страна может и выиграть от правления эксцентричного главы Белого дома.

Подорванная перспектива

По мнению экономиста Дайниса Гашпуйтиса, с точки зрения Латвии наиболее важным аспектом является то, насколько широко США развернут тарифные войны с Европой и другими регионами, особенно с Китаем. Тарифная война заставит центральные банки одновременно бороться со снижением темпов роста и инфляционным давлением.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), масштабная тарифная война окажет негативное влияние на международную торговлю и значительно снизит перспективы роста. Прямым и косвенным образом, через снижение темпов роста у торговых партнеров, будут подорваны и перспективы роста Латвии, полагает экономист.

Самым же важным аспектом для нас будет политика безопасности новой администрации в отношении Украины и НАТО. Любые шаги, которые повысят неопределенность ситуации с безопасностью в регионе, повлияют и на экономическую активность в Латвии. Если Трампу удастся стабилизировать или даже улучшить ситуацию, то усиление настроений улучшит экономическое кровообращение, считает Гашпуйтис.

По словам экономиста, финансовые рынки отреагировали на избрание Трампа, как и ожидалось, укреплением доллара, ростом фондового рынка и доходности. Таким образом, перспективы ослабления налогов и ограничений на корпоративные прибыли перевешивают риски тарифов и роста инфляции, по крайней мере на данный момент.

Много неясного

В настоящее время неясно, в какой степени будут реализованы предвыборные предложения Трампа по тарифам, снижению налогов и иммиграции, отмечает Гашпуйтис. Также остается вопрос о том, как торговые партнеры США отреагируют на повышение тарифов и налогов и все ли предложения Трампа будут приняты в Конгрессе.

По оценкам исследователей Йельского университета, политика Трампа обойдется американским домохозяйствам в 7600 долларов. Федеральный долг продолжит расти быстрыми темпами, поскольку налоговая реформа Трампа, скорее всего, будет продолжена и возможно дальнейшее снижение налогов.

Негативное влияние будет

По мнению экономиста Карлиса Пургайлиса, самые громкие заявления Трампа, которые повлияют на глобальные экономические процессы, связаны с возможными тарифными войнами с установлением драконовских тарифов на импорт США из Китая (до 60%) и более умеренных тарифов из других стран (10%).

Как пояснил экономист, влияние более высоких тарифов США на импорт автомобилей и стали в ЕС будет негативным, но ограниченным, поскольку большинство автопроизводителей ЕС уже имеют заводы в США. Пургайлис считает, что мы увидим отток производства автомобилей из ЕС в США, но, как ожидается, он будет ограниченным. Это, безусловно, окажет определенное негативное влияние на обрабатывающую промышленность стран Балтии.

Нефть подешевеет?

Пургайлис также считает, что мы можем ожидать потенциально более низких цен на нефть, поскольку новой администрации США придется искать способы компенсировать негативное влияние тарифов на инфляцию в США. Снижение цен на нефть означает и удешевление альтернативных видов энергии, таких как природный газ.

По словам экономиста, удешевление энергии продолжит снижать общую инфляцию в Европе, в том числе и в Латвии. Так уже было в сентябре, когда инфляция в еврозоне замедлилась до 1,8%, и наибольшее влияние на это оказала дефляция энергоносителей в размере 6%.

Пургайлис также считает, что позиция Трампа по геополитическим вопросам, скорее всего, значительно усилит неопределенность в Восточной Европе и Балтийском регионе, что негативно скажется на объемах как внутренних, так и иностранных инвестиций в Латвии.

И так все плохо

В свою очередь экономист Петерис Страутиньш полагает, что избрание Трампа, безусловно, окажет влияние на мировую экономику, но в долгосрочной перспективе исход выборов в США не будет решающим фактором в развитии латвийской экономики. Это будет зависеть в первую очередь от нашей собственной политики. Последствия избрания Трампа уже заметны на финансовых рынках, отметил Страутиньш. Например, индексы фондовых рынков США растут на ожиданиях снижения налогов для компаний. Это может оказать положительное краткосрочное влияние на рост валового внутреннего продукта в США, а значит, и во всем мире, поясняет экономист.

Однако влияние на остальную мировую экономику в целом весьма неопределенно, говорит Страутиньш. Это отражается в снижении курса евро по отношению к доллару.

"Очень сложно точно предположить, какие предвыборные обещания Трамп выполнит и в какой степени. Но ясно, что если импортные тарифы США изменятся, то они вырастут. Это будет означать дополнительные проблемы для и без того испытывающей трудности европейской экономики", — считает экономист.

Обязательно почувствуем

Латвия напрямую экспортирует в США мало товаров, на долю Америки приходится 1–2% экспорта. Однако такие страны, как Швеция и Германия, являются для нас очень важными торговыми партнерами, а на США у них приходится около десятой части экспорта.

"Мы обязательно почувствуем, если экономическая ситуация в этих странах ухудшится. Кроме того, часть нашего экспорта — это компоненты, которые входят в состав продукции, экспортируемой другими странами в США".

По мнению эксперта, избрание Трампа окажет различное влияние на разные сектора экономики. Например, хорошо известно, что Трамп более благосклонно относится к традиционной энергетике, чем к возобновляемым источникам энергии.