Baltijas balss logotype

Украинские города подверглись массированной атаке 1

В мире
Дата публикации: 17.11.2024
BBC
Украинские города подверглись массированной атаке
ФОТО: пресс-фото

Российские ракеты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Как сообщает BBC, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Из-за массированной атаки Укрэнерго начал аварийно отключать электроэнергию в некоторых городах и областях.

В частности, экстренные отключения уже задействованы в Киеве, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской и Донецкой областях, сообщают местные власти.

В результате отражения ранним утром воскресенья массированного ракетного обстрела Киева и атаки беспилотников их обломки упали в трех районах столицы, написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В Печерском районе из-за падения обломка загорелась крыша пятиэтажного жилого здания, пострадала женщина. В Голосеевском районе фрагмент ракеты упал вблизи супермаркета «Сильпо», по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. В Деснянском районе обломки беспилотника попали на крышу недостроя, а также на территорию парка. Никто не пострадал.

В связи с масштабной комбинированной атакой Россией территории Украины ракетами и беспилотниками военное командование соседней Польши подняло в воздух истребители. Об этом со ссылкой на сообщение Оперативного командования польской армии в сети Х пишет РБК-Украина.

«В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности», — цитирует издание сообщение польских военных.

Массированная атака нескольких регионов Украины российскими ракетами началась около 06:00 по киевскому времени.

#война рф и украины #обстрелы
7
0

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го ноября

    Интересно. А кому "помогали" поднятые ВВС Польши?

    14
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео