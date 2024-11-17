Украинские города подверглись массированной атаке

Российские ракеты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Как сообщает BBC , об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Из-за массированной атаки Укрэнерго начал аварийно отключать электроэнергию в некоторых городах и областях.

В частности, экстренные отключения уже задействованы в Киеве, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской и Донецкой областях, сообщают местные власти.

В результате отражения ранним утром воскресенья массированного ракетного обстрела Киева и атаки беспилотников их обломки упали в трех районах столицы, написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В Печерском районе из-за падения обломка загорелась крыша пятиэтажного жилого здания, пострадала женщина. В Голосеевском районе фрагмент ракеты упал вблизи супермаркета «Сильпо», по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. В Деснянском районе обломки беспилотника попали на крышу недостроя, а также на территорию парка. Никто не пострадал.

В связи с масштабной комбинированной атакой Россией территории Украины ракетами и беспилотниками военное командование соседней Польши подняло в воздух истребители. Об этом со ссылкой на сообщение Оперативного командования польской армии в сети Х пишет РБК-Украина.

«В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности», — цитирует издание сообщение польских военных.

Массированная атака нескольких регионов Украины российскими ракетами началась около 06:00 по киевскому времени.