14 взрывов в Курской области. Сообщается о первом применении ракет «Storm Shadow» по территории РФ

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Собеседники агентства отметили, что Украине все-таки разрешили наносить удары этими ракетами по территории РФ — это ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Между тем ряд российских и украинских каналов публикует видео, на которых заметно якобы прилет ракет "Storm Shadow". Вероятно, ими ударили по Курской области.

"По меньшей мере 14 мощных взрывов прозвучали в Курской области после того, как Украина впервые запустила британские крылатые ракеты "Storm Shadow" по России. Возможно, за последний час были поражены многочисленные цели ракетами. Ждем дополнительных подробностей", - говорится в сообщении "Ukraine Battle Map".

At least 14 big explosions were heard in the Kursk Region after UK 🇬🇧 Storm Shadow cruise missiles were reported to have been launched by Ukraine 🇺🇦 at Russia for the first time



There may have been targets struck by numerous missiles in the past hour. Awaiting additional details pic.twitter.com/mR5Kg0k18D