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Датские военные взяли на абордаж китайское судно, подозреваемое в обрыве интернет-кабелей в Балтийском море 1

В мире
Дата публикации: 20.11.2024
BB.LV
Датские военные взяли на абордаж китайское судно, подозреваемое в обрыве интернет-кабелей в Балтийском море

Недавно был повреждён подводный интернет-кабель «Хельсинки-Росток» (Helsinki-Rostock), связывавший Финляндию и Германию, а через несколько часов оборван телекоммуникационный кабель, соединявший Литву и шведский остров Готланд. Похоже, виновник найден (или назначен) — вечером 18 ноября датский патрульный корабль задержал китайский балкер Yi Peng 3 в Датских проливах. Сейчас, по сообщениям Financial Times, «шведские власти тщательно изучают китайское судно».

19 ноября Министерство гражданской обороны Швеции объявило, что зафиксировало перемещения судна Yi Peng 3 в непосредственной близости от места обрыва кабелей и подозревает его в диверсионных действиях. Представитель Министерства обороны Германии назвал инцидент «гибридными действиями», а его шведские и литовские коллеги заявили о своей «глубокой обеспокоенности».

Действительно, по данным Marine Traffic, Yi Peng 3 проходил близко от точек обрыва кабелей примерно в то время, когда те перестали работать. После этого судно преследовали датские ВМС, а теперь, по имеющимся данным, оно задержано. Судно охранялось датским патрульным кораблём Y311 Søløven, также к месту событий двигался фрегат HDMS Hvidbjørne

Согласно общедоступным данным, 15 ноября балкер покинул якорную стоянку Усть-Луга, примерно в 50 милях (≈92 км) к востоку от Санкт-Петербурга, а его пунктом назначения должен был стать Порт-Саид в Египте. На сегодняшний день нет никакой информации о команде судна и его грузе. В социальных сетях появилась информация, что капитан судна — россиянин, но подтверждения из официальных источников пока не поступало.

Несколько месяцев назад НАТО обвинила Россию в картографировании подводных оптоволоконных кабелей. Хотя задержанное судно ходит под флагом Китая, некоторые источники уже успели связать эти события, хотя никаких доказательств представлено не было. Эксперты полагают, что расследование может «занять годы» и создать прецедент на случай будущих диверсий.

В прошлом году другое китайское грузовое судно протащило якорь на «сотни километров», повредив газопровод в Балтийском море, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финляндия утверждает, что инцидент был преднамеренным.

#китай #балтийское море
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    Ждём санкций Литвы в отношении Китая!

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