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В Курской области ранен северокорейский генерал - СМИ 2

В мире
Дата публикации: 22.11.2024
BB.LV
В Курской области ранен северокорейский генерал - СМИ

В Курской области России, часть которой контролируется вооруженными силами Украины и где в составе российских войск воюют северокорейские солдаты и офицеры, был ранен генерал армии Северной Кореи, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ), пишет ЛЕТА.

Подробности о случившемся пока отсутствуют, но упоминается, что генерал был ранен "недавно" в результате ударов украинских войск в Курском районе.

Это первый случай, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный получил ранения на территории России, участвуя в боевых действиях на стороне России.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Северная Корея стремится получить технологии от России в обмен на военных.

#война рф и украины #кндр
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Комментарии (2)

  • AG
    Aleks Gurik
    22-го ноября

    Вы сначала определитесь кто пишет . (американская газета или западные официальные лица ) Слышу звон не знаю где он .

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  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Пред тем, как его собакам скормили или после? Всякую пургу гонят. Даже, если , так и было, я уверен никто никогда об этом не узнал.

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