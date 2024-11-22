В Курской области ранен северокорейский генерал - СМИ

В Курской области России, часть которой контролируется вооруженными силами Украины и где в составе российских войск воюют северокорейские солдаты и офицеры, был ранен генерал армии Северной Кореи, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ), пишет ЛЕТА.

Подробности о случившемся пока отсутствуют, но упоминается, что генерал был ранен "недавно" в результате ударов украинских войск в Курском районе.

Это первый случай, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный получил ранения на территории России, участвуя в боевых действиях на стороне России.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Северная Корея стремится получить технологии от России в обмен на военных.