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В НАТО и США заявили о намерении продолжать поддержку Киева 1

В мире
Дата публикации: 22.11.2024
Deutsche Welle
В НАТО и США заявили о намерении продолжать поддержку Киева

Применение РФ баллистической ракеты средней дальности "не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", заявила представительница НАТО, пишет DW.

Использование Россией новой баллистической ракеты средней дальности для удара по Украине не заставит союзников по НАТО отказаться от поддержки Киева. Такое заявление сделала в четверг, 21 ноября, официальная представительница Североатлантического альянса Фарах Дахлалла.

"Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - цитирует ее заявление телеканал CNN на своем сайте. Дахлалла осудила попытки России "терроризировать гражданское население Украины и "запугивать" союзников Киева".

Белый дом о дальнейшей поддержке Украины

С аналогичным заявлением выступила 21 ноября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя удар России по Украине баллистической ракетой средней дальности, она указала, что Украина уже перенесла "бессчетной количество российских атак" и что США за последние дни "проинструктировали Украину и своих тесных союзников, чтобы помочь им подготовиться".

Она добавила, что США продолжают поставлять Украине сотни дополнительных ракет для систем Patriot и AMRAAM, чтобы усилить ее противовоздушную оборону. "И мы продолжим делать это (…), чтобы гарантировать, что они (украинцы. - Ред.) укрепляют свой потенциал, включая воздушную оборону, и дать Украине возможность занять лучшую возможную позицию на поле боя (…) И это будет продолжаться. И поэтому мы не будем сдерживаться. Мы будем продолжать следить, чтобы у украинцев было все необходимое на месте", - заявила она.

В ходе брифинга Карин Жан-Пьер неоднократно подчеркивала, что эскалация в войне в Украине всегда исходила от России.

Удар РФ баллистической ракетой по Днепру

21 ноября президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил, что армия РФ нанесла удар по городу Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". Он также обвинил ВСУ в нанесении двух ударов дальнобойным оружием, поставленным Западом, по территории России. По его утверждению, цели ударов достигнуты не были.

В свою очередь украинская сторона утверждает, что утром 21 ноября Россия выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Эксперты из США, на которых ссылаются агентства AFP и Reuters, указали, что, по их оценке, Россия для удара по Украине МБР не применяла.

#нато #война рф и украины #сша
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го ноября

    До последнего хохло-нациста!

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