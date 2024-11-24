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Миллиард прослушиваний! Названа самая популярная песня в интернете 1

В мире
Дата публикации: 24.11.2024
BB.LV
Миллиард прослушиваний! Названа самая популярная песня в интернете
ФОТО: Instagram

Совместный трек Леди Гаги и Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") достиг невероятного успеха, набрав миллиард прослушиваний на Spotify всего за три месяца после релиза. Об этом сообщает УНИАН.

Этот впечатляющий результат стал новым рекордом скорости набора популярности на платформе.

Композиция, которая вышла в августе 2024 года как отдельный сингл, мгновенно покорила сердца слушателей и музыкальные чарты. "Die With a Smile" дебютировал на третьем месте Billboard Hot 100, а сейчас претендует на две премии "Грэмми 2025" в категориях "Песня года" и "Лучшее выступление поп-дуэта".

Кроме оригинальной версии, поклонники могут насладиться двумя дополнительными версиями трека: "Live in Las Vegas", записанной во время концерта в Лас-Вегасе, и нежной акустической версией.

#музыка
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Не мой жанр. Я не бегаю "стадом" и в аудио. Моё эмбиент, нойз, эксперементал, индастриал и прочее не человечески звучащее. И желательно без вокала. И кто такая эта гага-хз. Знаю одну гагу, на которую укры потужно наяривают в мечтах.

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