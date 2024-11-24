Миллиард прослушиваний! Названа самая популярная песня в интернете

Совместный трек Леди Гаги и Бруно Марса "Die With a Smile" ("Умереть с улыбкой") достиг невероятного успеха, набрав миллиард прослушиваний на Spotify всего за три месяца после релиза. Об этом сообщает УНИАН .

Этот впечатляющий результат стал новым рекордом скорости набора популярности на платформе.

Композиция, которая вышла в августе 2024 года как отдельный сингл, мгновенно покорила сердца слушателей и музыкальные чарты. "Die With a Smile" дебютировал на третьем месте Billboard Hot 100, а сейчас претендует на две премии "Грэмми 2025" в категориях "Песня года" и "Лучшее выступление поп-дуэта".

Кроме оригинальной версии, поклонники могут насладиться двумя дополнительными версиями трека: "Live in Las Vegas", записанной во время концерта в Лас-Вегасе, и нежной акустической версией.