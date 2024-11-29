Удар по Днепру не привел к прекращению украинских атак.

Российская ракета «Орешник», запущенная на прошлой неделе по Украине в ответ на начало обстрелов территории России западным дальнобойным оружием, имела боеголовки без взрывчатого вещества, сообщило со ссылкой на источники в Украине агентство Reuters.

Ракета несла учебные боеголовки, сообщил один из источников агентства. По словам второго, ракета была без взрывчатки, а на месте падения боеголовок «не было взрывов, которых мы ожидали».

Спутниковые снимки места удара по «Южмашу» показали «скромный ущерб нескольким зданиям», написал профессор Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии Джеффри Льюис на своей странице в соцсети X. В беседе с Reuters эксперт сказал, что применение «Орешника» выглядит как «невероятно дорогой способ нанести, возможно, не такой уж большой ущерб».

Признаком серьезных взрывов не было и на кадрах удара, которые появились спустя несколько часов после него, сказал «Агентству» OSINT-аналитик Кирилл Михайлов. «В целом уже понятно, что масштабных разрушений не было», — сказал эксперт.

Отсутствие взрывчатых веществ в «головной части» ракеты, несущей боеголовку, оставляет место для приборов, которые могут использоваться для оценки характеристик оружия, пишет Reuters со ссылкой на экспертов. Владимир Путин в день удара сказал, что новейшее российское оружие «Орешник» было испытано в боевых условиях.

Однако при этом он не уточнял, что испытания проходили без взрывчатки в боеголовках. Наоборот, он сказал, что это «ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия». По словам Путина, «испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов».

После удара по Днепру Украина продолжила наносить удары западным дальнобойным оружием по России. Минобороны России во вторник признало два обстрела Курской области ракетами ATACMS в субботу и понедельник. Ведомство также сообщило о подготовке новых «ответных действий».