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Новая глава евродипломатии допустила отправку военных ЕС на Украину 2

В мире
Дата публикации: 01.12.2024
BB.LV
Новая глава евродипломатии допустила отправку военных ЕС на Украину

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину, передает ANSA.

«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — заявила дипломат.

Она отметила, что ЕС мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами конфликта на Украине было достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной».

По мнению Каллас, Вашингтону выгоднее поддерживать Киев, так как победа Москвы усилит Пекин, Тегеран и Пхеньян, «которые уже действуют вместе». Дипломат заметила, что уже «наводит мосты» с новой американской администрацией. Она также призвала задаться вопросом, не стоит ли обсуждать возможность перемирия, так как РФ не отказывается от своих целей, а Украине сейчас трудно. Однако Каллас призвала не переоценивать Россию, экономика которой якобы вступила в трудную фазу и столкнулась с санкциями, дефицитом товаров, инфляцией и нехваткой кадров.

#война рф и украины #кая каллас
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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    2-го декабря

    Если тебе так хочется повоевать,записывайся в инернациональный батальон ВСУ,а не три задницу в Брюсселе.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го декабря

    Сомневаюсь. Скорее страны ес пошлют её на х. Этой заботы ещё им не хватало.

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