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Грузия выразила протест странам Балтии из-за введения против нее санкций 1

В мире
Дата публикации: 04.12.2024
LETA
Грузия выразила протест странам Балтии из-за введения против нее санкций
ФОТО: pixabay

Министерство иностранных дел Грузии во вторник вызвало послов стран Балтии в знак протеста против введения Латвией, Литвой и Эстонией санкций в отношении грузинских должностных лиц, ответственных за насилие против участников акций протеста, сообщила в среду эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

В министерство прибыли поверенный в делах Латвии Лолита Ленкевича, посол Эстонии Марге Мардиссаалу-Кахааре и посол Литвы Дариюс Виткаускас.

Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением, в котором говорится, что санкции "не вписываются в рамки партнерства между странами".

Послам также указали, что "решение правительства Грузии не включать вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) в повестку дня отношений с ЕС до 2028 года и отказаться от дотаций ЕС не означает приостановки процесса евроинтеграции Грузии".

В понедельник Латвия, Эстония и Литва ввели санкции, включая запрет на въезд, в отношении более чем десяти граждан Грузии, ответственных за насилие в отношении участников акций протеста против решения правительства отложить процесс вступления в ЕС.

#грузия #санкции
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го декабря

    Когда в Беларуси Лукашенко разгонял оппозицию, запад считал это диктаторой. Когда в Грузии подавляют протестующих, это нарушение прав и свобод. А когда в Южной Корее оппозицию считают врагами страны, это демократия Когда в Сирии хотят свергнуть законно избранного президента страны, это называют освободительным движением народа.

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