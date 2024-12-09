Европа мерзнет, планета нагревается. 2024 год побьет климатический антирекорд, и не один

2024 год станет не только самым жарким за все время наблюдений, но и впервые возьмет рубеж в 1,5°C потепления, удержать который договорились почти все страны мира в Париже в 2015 году. Три оставшиеся до конца года недели картины не изменят, пришли к выводу европейские ученые, пишет ВВС .

Климатический Центр Коперника (C3S) при Евросоюзе сообщил в понедельник, что ноябрь на планете выдался вторым самым теплым в истории после ноября прошлого года. Только Европа мерзла (об этом ниже).

«Теперь уже можно с полной уверенностью утверждать, что 2024 год станет самым жарким годом в истории, — сказала замглавы C3S Саманта Берджесс. — Цели Парижского соглашения пока не нарушены, но сейчас как никогда необходимы амбициозные меры для борьбы с изменением климата».

Один год выше 1,5°С не беда, поскольку цель долгосрочная, до конца века. Однако климатическое научное сообщество давно попрощалось с надеждами удержать этот рубеж и теперь надеется, что мир наконец возьмется за решительное сокращение выбросов, без которого не удержать и второй закрепленный Парижским соглашением рубеж в +2°С к доиндустриальному уровню.

Пока что дела идут не шатко не валко. «Зеленая» повестка теряет популярность на Западе, а нефтяные державы не желают подписываться под планами отказа от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии.

Изменение климата грозит человечеству катастрофическими последствиями. По данным ООН, только от жары ежегодно погибает полмиллиона человек, а мировая экономика несет триллионные убытки. А есть и другие последствия.

Нагревание планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. В результате раскачиваются погодные «качели» между холодом и зноем, учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

Прошедший ноябрь стал очередным тому свидетельством.

Европа мёрзнет и мокнет

Пока остальной мир бил новые температурные рекорды, прошедший месяц в Европе не вошел даже в десятку самых теплых ноябрей.

А избыточные осадки вызвали разрушительные наводнения в Испании и заставили мокнуть пуще обычного население большей части Восточной Европы, юга Балкан и Греции, жителей Лондона и всего юга Великобритании.

Было не только прохладно и мокро, но и безветрено. В результате обострился энергетический кризис.

Цены на свет и тепло в Европе остаются высокими вот уже четвертую зиму из-за развязанной Кремлем газовой войны против ЕС, которая обернулась резким сокращением поставок российского газа после полномасштабного вторжения России в Украину.

В промозглом ноябре отбор газа из европейских подземных хранилищ оказался рекордным почти за полтора десятилетия. К началу декабря они были заполнены лишь на 86%. В прошлом году было 96%, два года назад — 93%.

Такими темпами к концу отопительного сезона запасы будут почти исчерпаны, а значит европейским потребителям еще год придется переплачивать за электроэнергию и отопление, а промышленности — проигрывать конкуренцию заводам в Китае и США, где газ в пять раз дешевле.

Начавшаяся неделя не принесет облегчения. Синоптики обещают Европе очередную волну холода, снег в Германии и Шотландии. И только долгосрочные прогнозы оставляют надежду на то, что традиционно самые холодные месяцы года — январь и февраль — окажутся чуть теплее среднего.