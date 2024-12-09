В Риге рассказали, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии

Способность сирийских группировок мятежников к сотрудничеству будет иметь особое значение для дальнейшего развития ситуации, заявил в интервью “Латвийскому радио” исследователь Латвийского института внешней политики Том Ратфелдерс.

Он пояснил, что свержение режима Башара Асада является ударом для России, которая до сих пор вкладывала ресурсы для его поддержки. Теперь возникает вопрос, что будет с российскими военными базами в Сирии и что Россия предпримет, чтобы сохранить их.

На данный момент невозможно сказать, кто может взять власть в Сирии, но важно наблюдать, смогут ли мятежные группировки оставаться едиными после исчезновения общего врага. Это особенно важно, учитывая разнообразие населения Сирии.

Ранее сообщалось, что сирийские мятежные группировки в воскресенье захватили Дамаск, а Асад бежал в Россию.

Группировка "Hayat Tahrir al-Sham" вместе с союзниками 27 ноября начала наступление, вытеснив силы режима из обширных территорий, включая крупные города Алеппо, Хама и Хомс, а ночью на воскресенье вошла в Дамаск. "Hayat Tahrir al-Sham" изначально была сирийским отделением террористической сети "Аль-Каида", однако ее лидер Джолани, ранее известный своими экстремистскими взглядами, в последние годы демонстрирует более умеренную позицию.

Гражданская война в Сирии началась после подавления антиправительственных протестов в 2011 году и переросла в сложный конфликт с участием различных группировок и вооруженных сил других стран, включая США, Россию и Турцию. В ходе войны на протяжении нескольких лет значительные территории контролировались джихадистской группировкой "Исламское государство". В гражданской войне погибли сотни тысяч человек.

Правление семьи Асада в Сирии началось в 1970 году, когда в результате переворота к власти пришел Хафез аль-Асад, установивший в стране диктаторский репрессивный режим с доминирующей социалистической партией "Баас". После его смерти в 2000 году главой государства стал его сын Башар.