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В Риге рассказали, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии 5

В мире
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
В Риге рассказали, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии
ФОТО: pixabay

Способность сирийских группировок мятежников к сотрудничеству будет иметь особое значение для дальнейшего развития ситуации, заявил в интервью “Латвийскому радио” исследователь Латвийского института внешней политики Том Ратфелдерс.

Он пояснил, что свержение режима Башара Асада является ударом для России, которая до сих пор вкладывала ресурсы для его поддержки. Теперь возникает вопрос, что будет с российскими военными базами в Сирии и что Россия предпримет, чтобы сохранить их.

На данный момент невозможно сказать, кто может взять власть в Сирии, но важно наблюдать, смогут ли мятежные группировки оставаться едиными после исчезновения общего врага. Это особенно важно, учитывая разнообразие населения Сирии.

Ранее сообщалось, что сирийские мятежные группировки в воскресенье захватили Дамаск, а Асад бежал в Россию.

Группировка "Hayat Tahrir al-Sham" вместе с союзниками 27 ноября начала наступление, вытеснив силы режима из обширных территорий, включая крупные города Алеппо, Хама и Хомс, а ночью на воскресенье вошла в Дамаск. "Hayat Tahrir al-Sham" изначально была сирийским отделением террористической сети "Аль-Каида", однако ее лидер Джолани, ранее известный своими экстремистскими взглядами, в последние годы демонстрирует более умеренную позицию.

Гражданская война в Сирии началась после подавления антиправительственных протестов в 2011 году и переросла в сложный конфликт с участием различных группировок и вооруженных сил других стран, включая США, Россию и Турцию. В ходе войны на протяжении нескольких лет значительные территории контролировались джихадистской группировкой "Исламское государство". В гражданской войне погибли сотни тысяч человек.

Правление семьи Асада в Сирии началось в 1970 году, когда в результате переворота к власти пришел Хафез аль-Асад, установивший в стране диктаторский репрессивный режим с доминирующей социалистической партией "Баас". После его смерти в 2000 году главой государства стал его сын Башар.

#сирия
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Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    для Сарказм. Через месяца три посмотрим. Пусть там награбятся, попеределяттместные стульчики, схлынет раш победы...И посмотрим. Конечно, игил умер, алькаида умерла и всё это бармалейное умерло. Остались только сплошные ангелы. Верю.

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  • С
    Сарказм
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    Ангелов там, разумеется, нет, особенно среди тех, кто вооруженным путем свергает жестокие диктатуры, к тому же поддерживаемую известными мировыми отморозками, такие вещи не делаются с помощью шариков, цветочков и снимания обуви при залезании на скамейки. Но опять же, других лекарств от асадизма, кроме "неангелов" нет и не предвидится, вменяемый механизм сменяемости власти безусловно предпочтительнее, но выбора им не оставили, это единственный путь для стран, где в виде "наименьшего зла" десятилетиями у власти сохраняются вурдалаки-динозавры, обеспечивающие "порядок и стабильность". Сначала вдруг пропадают эти самые порядок со стабильностью, а потом и сами вурдалаки почитают за счастье забиться в нору поглубже (но при этом не могилу) подальше от своей страны.

    0
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Будет там тренировочный лагерь игиловцев. С организацией терактов в куколдной европке да покусывания еврейчиков. Когда этот сортир всех в очередной раз зашкребёт, введут в очередной раз войска чтоб разогнать организованную кучу бибизян по кучкам поменьше. Чтоб не борзели. Там без авторитарной власти этот сброд разношерстный не удержать. Асад был ещё более "цивилизованный" из людоедов. Учился и всё такое. Не отбитый кораном на весь череп, как подозреваю, будет следующий верховный бибизян. Зря. Асад был злом, но наименьшим тому, что грядёт. Это имхо.

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  • ТК
    Тото Кутунио
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Аль каеда для Ринкевича это хорошо, он заявил что это был хороший день.

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    2
  • С
    Сарказм
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Фиговый из вас прогнозист. Во-первых ИГИЛа уже несколько лет как не существует (правда, РФ с Ираном имели минимальное отношение к его разгрому) как сколь-нибудь серьезной организации с большими ресурсами, а тем разрозненным бандам в пустыне уже никто не даст войти в силу и окрепнуть. Во-вторых, эксклюзивным влиянием на повстанцев обладает дядя Реджеп Тайип, а ему а) вообще не улыбается получить рассадник террора у своих границ (а с ИГИЛ у него вообще большие разногласия) б) он не отягощен какими-то моральными комплексами и в случае необходимости закопает всех сильно ретивых джихадистов на 3 м вглубь пустыни вместе со всеми сопутствующими жертвами. Я уж молчу про израильтян, которые так же внимательно следят за тем, что там происходит и в случае необходимости не постесняются все всем разьяснить в предельно доходчивой форме (а они это умеют, если их раздразить, спросите у Хамаса с хезбалистами). Что касаетс крокодиловых слез по Асаду, то цивилизации в нем было не больше, чем в свое время в Саддаме, иначе б он еще в 2011-12 году тихо-мирно свалил бы в Лондон проживать уворованное, когда стало понятно, что огромное большинство его собственного народа желает (и в общем вполне заслуженно, похоже) засадить ему черенок от лопаты во всякие отверстия. Он вместо этого ("в рамках наименьшего зла", безусловн)о начал варварски бомбардировать и обстреливать свои же крупные города, потом применил к ним же хим. оружие, а закончил тем, что позвал в страну оккупационные войска (РФ и Ирана), штыки которых позволили ему продлить агонию режима еще лет на 8 (сколько в жизнях это стоило сирийцам мы вероятно и не узнаем никогда). И в конце концов все кончилось так же как и должно было кончиться. Если вкратце, то при Асаде (а также всякой швали, которую он привел в страну типа КСИРа и прочих вагнеров) в Сирии жизни не было и это никогда бы не изменилось. Как будет сейчас - надо будет посмотреть, может быть, реально хаос, а может и нет, в зависимости от того, как себя поведут победители и на что они будут способны. Но корень всех сирийских проблем - отнюдь не в повстанцах а полувековом режиме Асадов, полном отстутсвии сменяемости власти, коррупции и оккупантах, которые удерживая Асада у власти, обтяпывали свои делишки, имевшие самое отдаленное отношение к благосостоянию сирийского народа.

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