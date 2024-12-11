Санкции Запада работают, уменьшая объемы производства.

Потери техники на полях сражений у России столь огромны, что скоро ей начнет не хватать советских запасов, которыми она в большинстве своем их восполняет. Производство же новых танков страдает из-за дефицита отрезанных санкциями западных компонентов. Путинская военная экономика, вероятно, вышла на пик и вряд ли сможет наращивать выпуск прежними бешеными темпами.

Армия России ежемесячно теряет больше танков и гаубиц, чем могут произвести ее заводы, а все возрастающее давление на ее экономику может в итоге привести к остановке части сборочных линий, поделились своими оценками с The Washington Post американские чиновники и эксперты. Вкупе с деградацией техники в результате санкций, ведущей к увеличению боевых потерь, и постепенным сокращением каналов контрабандных поставок это приведет к тому, что танков станет не хватать уже в следующем году.

По данным сайта Oryx, который собирает подтвержденную информацию о потерях техники, Россия лишилась уже более 3600 танков, 279 гаубиц, около тысячи самоходных артиллерийских установок и минометов. Совокупные потери бронетехники подобрались к 11 100.

По словам чиновников США, санкции работают, постепенно подрывая производство вооружений в России. И даже «если ей удается обойти санкции, это приводит к дополнительным расходам», говорит Макс Бергманн, директор программы «Европа, Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Но пока Россия делает ставку на то, что огромные объемы производства компенсируют любые недостатки ее систем вооружений, предупреждает он: «Количество тоже имеет свое качество».

В случае с танками и гаубицами такое «производство» в основном заключается в переоборудовании старой советской техники и ее разборке на запчасти. По оценкам лондонских Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) и Международного института стратегических исследований (IISS), 85% поступающих на фронт танков и бронемашин — это восстановленная и переделанная техника из запасов. Однако спутниковые снимки складов и свалок военной техники свидетельствуют, что ее запасы истощаются, сказал WaPo Джордж Баррос, руководитель группы по России в Институте изучения войны (ISW):

Учитывая нынешние темпы потерь этих машин, ближе к концу 2025 года русские столкнутся с нехваткой танков, и это будет иметь огромные последствия для боевых действий на передовой.

Военный эксперт Павел Лузин, приглашенный сотрудник Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса, ранее оценивал, что возможности восстановительного ремонта взятых из запасов танков и БМП истощатся во втором полугодии 2025 г.

За время войны более 40% старых советских танков и бронетранспортеров были сняты с хранения на крупнейшей базе законсервированной военной техники «Вагжаново» в Бурятии, показал летом анализ спутниковых снимков Google Earth, проведенный The Moscow Times.

В некоторых случаях последствия санкций можно увидеть на самóй технике. Новейшие модели самого современного танка — Т-90М — сходят с конвейера без устанавливаемого на стволах датчика лазерного наведения, который помогает экипажу вести прицельный огонь. С конца прошлого года эти датчики таинственным образом исчезли, говорит Майкл Гьерстад, военный аналитик IISS, который обнаружил это одним из первых. По его словам, их отсутствие, без сомнения, «отрицательно сказывается на выживаемости экипажа».

По данным Oryx, Россия потеряла 120 Т-90М. При этом с начала войны по начало второго полугодия 2024 г. на фронт было отправлено 175 танков Т-90М. То, что производство военной техники выдыхается, косвенно признает даже Министерство экономического развития. Как следует из представленных в Госдуму материалов к закону о бюджете, оно ожидает практически полной остановки роста выпуска военной продукции (которая скрывается под выделенными видами экономической деятельности – см. таблицу). Так, если производство «прочих транспортных средств и оборудования» росло по отношению к предыдущему году на 30,2% в 2023 г. и на 15,1% – в 2024 г., то в 2025 г. ожидается рост всего на 5%.