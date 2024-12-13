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В Эстонии раскритиковали командование ВСУ за запрет батальону под Курахово отступать 3

В мире
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
В Эстонии раскритиковали командование ВСУ за запрет батальону под Курахово отступать
ФОТО: Global Look Press

Postimees: командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово в ДНР.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами. Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на военных.

Отмечается, что офицеры батальона 79-й десантной бригады ВСУ несколько дней назад рассказали, что ждали приказа об отступлении в течение двух недель с момента, когда путь был отрезан. Один из офицеров сообщил, что на батальон «наступают уже со всех сторон». Позже военнослужащие все же получили приказ отступать, однако неясно, смогли ли он выбраться из окружения, пишет газета.

Ранее сообщалось, что оставшиеся на вооружении в некоторых бригадах Вооруженных сил Украины самоходные установки 2С6 «Тунгуска» остались без штатных зенитных ракет. Отмечается, что ракеты достались Украине от дислоцировавшейся в стране советской армии.

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Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    14-го декабря

    "Отмечается, что ракеты достались Украине от дислоцировавшейся в стране советской армии" Jaanus Piirsalu, который писал оригинальную статью вроде не так молод, чтобы не знать историю настолько, чтобы писать такие глупости. "дислоцировавшейся в стране советской армии" В какой стране? В те времена и была Страна - Союз Советских Социалистических Республик, в которую в том числе и входила территория нынешней Латвии. Ещё бы написали.ю что на территории России дислоцировалась советская армия.

    Редактор на бб.лв вообще есть? Про корректора я уже писал.

    3
    0
  • Д
    Дед
    14-го декабря

    Эстонские парни лучше знают, как нужно командовать на фронтах украинской войны. Я думаю, что нужно их послать туда или куда то еще.

    4
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    Ладим сцаныч потужно утилизирует укров. Не мешайте.💪

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