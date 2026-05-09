Полиция Латвии усилит контроль 9 мая и предупредила о запрете «прославления агресси 1 714

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина с красной розой и трое полицейских у памятника.
ФОТО: LETA

9 мая латвийские правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме. Власти обещают жестко реагировать на любые попытки прославления военной агрессии, использования запрещенной символики или провокации в общественных местах.

Как сообщили в Государственной полиции, для обеспечения порядка по всей стране будут задействованы дополнительные силы полиции, а также организовано тесное сотрудничество со Службой государственной безопасности (СГБ) и другими службами.

В полиции подчеркивают: индивидуальное возложение цветов на кладбищах и местах захоронений не запрещено. Однако приносить цветы к местам, где ранее были демонтированы советские памятники, власти считают недопустимым.

По оценке полиции, такие действия могут расцениваться как прославление объектов советского режима и оправдание военной агрессии.

Правоохранители также напоминают, что в Латвии запрещено использование символики тоталитарных режимов, а также любых знаков или изображений, которые оправдывают или прославляют военные преступления и агрессию. В каждом случае ответственность будут оценивать индивидуально.

Жителей призвали заранее сообщать о возможных провокациях или действиях, направленных на разжигание напряженности в обществе. Особое внимание службы уделяют попыткам распространения сообщений в интересах России.

Если люди заметят подобные действия 9 мая, полиция просит незамедлительно звонить по номеру 112.

В Службе государственной безопасности при этом заявили, что на данный момент у ведомства нет информации о мероприятиях, связанных с 9 мая, которые создавали бы серьезную угрозу безопасности страны.

После начала войны России против Украины отношение к 9 мая в Латвии стало еще более напряженным. Для части русскоязычных жителей дата остается днем памяти о победе над нацизмом, тогда как для значительной части латвийского общества она ассоциируется с советской оккупацией стран Балтии.

В последние годы власти Латвии последовательно ужесточают ограничения на публичные мероприятия и символику, связанную с советским наследием.

#полиция #Латвия #символика #9 мая #запрет #агрессия
