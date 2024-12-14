Baltijas balss logotype
Reuters: Россия не собирается выводить свои войска с двух основных военных баз в Сирии 0 674

В мире
Дата публикации: 14.12.2024
Meduza.io
Изображение к статье: Reuters: Россия не собирается выводить свои войска с двух основных военных баз в Сирии
ФОТО: Global Look Press

Россия частично отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но оставляет их на двух основных базах — авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базе Тартус на берегу Средиземного моря, пишет Reuters со ссылкой на четырех сирийских чиновников.

Сирийские военные и источники в сфере безопасности сообщили, что Россия выводит часть тяжелой техники и старших офицеров, которые отправятся в Москву. Но войска на двух основных базах остаются. По словам источников, Россия оттуда их не выводила и не намерена этого делать. Цель, как говорят собеседники Reuters, заключается в том, чтобы перегруппироваться и передислоцироваться в соответствии с развитием событий на местах.

По словам высокопоставленного представителя сирийцев, близкого к новой временной администрации, вопрос российского военного присутствия в Сирии и прошлых соглашений между правительством Башара Асада и Москвой не обсуждался. «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом», — сказал собеседник Reuters.

Российский источник, подтвердил, что переговоры с новыми властями Сирии продолжаются, и Россия не собирается выводить контингент со своих баз.

Оставить комментарий

