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Украинские активистки повредили монумент у здания ООН 2

В мире
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Украинские активистки повредили монумент у здания ООН
ФОТО: Global Look Press

Полуголые активистки Femen повредили бензопилами монумент у здания ООН.

Полуголые активистки украинского движения Femen повредили монумент «Сломанный стул», расположенный напротив здания Организации Объединенных Наций (ООН) в швейцарской Женеве. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что активистки нанесли монументу около 12 серьезных порезов. Таким образом они протестовали против членства России в ООН. Четверых участниц акции задержали и доставили в отделение полиции.

Генеральный секретарь молодежного крыла швейцарского «Демократического союза центра» Энзо Малоджо на своей странице в социальной сети X осудил инцидент и жестко раскритиковал его участников.

«Ваш поступок — абсолютный позор, плевок на мир и человечество. Искалечив "Сломанный стул" — символ борьбы с противопехотными минами – вы перешли границы подлости. Ваши бензопилы не только надрезали древесину – они выдали вашу собственную низость», — написал Малоджо.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    14-го декабря

    А чего нормальные демократы, у нас в Латвии таких много, уже памятников не осталось.

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    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го декабря

    блэмушка хохлятская 😍

    1
    0

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