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Армия РФ обстреляла Украину сотней дронов и одной ракетой 1

В мире
Дата публикации: 15.12.2024
BBC
Армия РФ обстреляла Украину сотней дронов и одной ракетой
ФОТО: dreamstime

В ночь на 15 декабря российские военные атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными дронами, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины. Об этом сообщает BBC.

Сбить удалось 56 беспилотников над Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областями. 49 дронов не достигли своих целей, еще 3 — вернулись в Россию, говорится в сообщении украинских военных.

Ранее стало известно, что в Николаеве в результате ночной атаки дронов поврежден объект инфраструктуры, двое его работников получили ранения.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    15-го декабря

    Было выпущено 109 дронов,унтчтожено 56,не достигли цели 49,обратно вернулись 3,итого: 109-108=1 дрон долетел?Самим то не смешно?!

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