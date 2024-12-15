Армия РФ обстреляла Украину сотней дронов и одной ракетой

В ночь на 15 декабря российские военные атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108-ю ударными дронами, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил Украины. Об этом сообщает BBC .

Сбить удалось 56 беспилотников над Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областями. 49 дронов не достигли своих целей, еще 3 — вернулись в Россию, говорится в сообщении украинских военных.

Ранее стало известно, что в Николаеве в результате ночной атаки дронов поврежден объект инфраструктуры, двое его работников получили ранения.