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Двенадцать трупов в ресторане: туристам в Грузию лучше не ехать – если жизнь дорога 4

В мире
Дата публикации: 15.12.2024
Deutsche Welle
Двенадцать трупов в ресторане: туристам в Грузию лучше не ехать – если жизнь дорога
ФОТО: pixabay

На популярном горнолыжном курорте в грузинском селе Гудаури обнаружены мертвыми 12 человек, сообщило министерство внутренних дел Грузии. Об этом пишет DW.

Тела погибших - 11 иностранцев и одного гражданина Грузии - обнаружили на втором этаже ресторана, название которого не сообщается.

Полиция допустила, что люди погибли в результате несчастного случая, на телах погибших нет признаков насилия. Однако, четкого ответа о причинах массовой гибели людей не дается.

Полиция начала расследование по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 116 Уголовного кодекса Грузии). В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная установить точную причину смерти людей.

Если учесть массовые беспорядки, которые продолжаются в Грузии уже несколько недель, то туристам лучше объезжать эту страну стороной. Здоровее будут.

#грузия #несчастный случай
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го декабря

    А автор под ником "Григорий Антонов" способен только на тупые, заказные и весьма провокационные статейки?! ВВ, его идиотское и одностороннее "творчество" уже начинает надоедать.

    3
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Странная статья, нашли 12 трупов а откуда и зачем ни понял ни чего? Ну хоть какие то версии есть?и причем здесь туристы?

    6
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    15-го декабря

    А почему не написано,что погибшие-это работники ресторана,которые отравились угарным газов??? Как всегда-заголовок не имеет никакого отношения к произошедщему.

    18
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    15-го декабря

    Несчастные случаи происходят только в Грузии? Во Франции погибли тысячи человек,почему туда не запрещают ехать???

    19
    0

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