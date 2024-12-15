Двенадцать трупов в ресторане: туристам в Грузию лучше не ехать – если жизнь дорога

На популярном горнолыжном курорте в грузинском селе Гудаури обнаружены мертвыми 12 человек, сообщило министерство внутренних дел Грузии. Об этом пишет DW .

Тела погибших - 11 иностранцев и одного гражданина Грузии - обнаружили на втором этаже ресторана, название которого не сообщается.

Полиция допустила, что люди погибли в результате несчастного случая, на телах погибших нет признаков насилия. Однако, четкого ответа о причинах массовой гибели людей не дается.

Полиция начала расследование по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 116 Уголовного кодекса Грузии). В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная установить точную причину смерти людей.

Если учесть массовые беспорядки, которые продолжаются в Грузии уже несколько недель, то туристам лучше объезжать эту страну стороной. Здоровее будут.