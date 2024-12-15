Почем «Орешник»‎: военные расходы России все еще уступают уровню Саудовской Аравии

"Производство ракетных систем и соответствующей техники в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых".

Россия вновь может нанести удар по Украине баллистической ракетой "Орешник" в ближайшие дни. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, предупреждение США основано на новой оценке американской разведки.

Владимир Путин почти на всех публичных выступлениях начиная с 21 ноября, когда этой российской ракетой ударили по Днепру, рассказывал или хотя бы упоминал об этой якобы новой российской разработке. По словам Путина, в России налажено серийное производство "Орешника" и запас этих ракет тоже якобы имеется. Позднее он добавил, что у России их "несколько".

По мнению российских и украинских экспертов, ракета "Орешник" – очень дорогая. Украинский авиаэксперт Валерий Романенко оценивает ее стоимость примерно в 40 миллионов долларов. Российский военный эксперт Ян Матвеев – почти в два с половиной раза больше. Проще всего рассчитать стоимость производства ракеты было бы из ее экспортной стоимости, но "Орешник" Россия пока никому не продавала.

Согласно подсчетам украинской службы Радио Свобода, за тысячу дней войны Россия потратила на ракеты, выпущенные по Украине, почти 16 миллиардов долларов – это почти 10 годовых бюджетов Иркутской области. 134 ракеты "Кинжал" обошлись в 1,3 миллиарда долларов, 927 "Калибров" – почти в миллиард, больше двух тысяч ракет Х-101 – почти в два с половиной миллиарда долларов.

"В масштабах РФ это очень небольшие деньги, – объясняет экономист Дмитрий Некрасов. – Последние 25 лет в Саудовской Аравии без всякой войны военные расходы составляют девять процентов ВВП. Израиль 30 лет подряд жил с военными расходами 19% ВВП. Россия тратит шесть с половиной По мировым меркам это очень небольшие деньги. Довольно незначительное увеличение военных расходов было профинансировано увеличением собираемого налога".

Примерно 20 миллиардов долларов за 1000 дней войны – цифра для военного бюджета России не катастрофическая, уверен экономист. И это затраты только на производство ракет, сюда не входит производство военной техники, авиации, боеприпасов, обеспечение пехоты. Большая часть выпущенных по Украине ракет была произведена задолго до войны. Хотя, если верить Путину, Россия производит огромное количество этого вида оружия.

"Что касается производства соответствующих ракетных систем и соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году оно будет увеличено еще на 25-30%", – пообещал он во время своего выступления на саммите ОДКБ 28 ноября.

Проверить заявленные Путиным цифры невозможно. И неизвестно, знает ли он сам реальные данные военного производства стран НАТО. Военный эксперт Павел Лузин назвал это заявление "пустой репликой", а увеличение производства в разы по сравнению с довоенным – сомнительным.

"И Медведев, и Шойгу, и Мантуров заявляли, что производство снарядов и ракет увеличилось в разы. Что мы увидели в конце 2023 года? Начало поставок и снарядов, и ракет из Северной Кореи", – говорит он.