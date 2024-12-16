16 декабря бундестаг вынесет вотум недоверия правительству социалиста Олафа Шольца, которое осталось в меньшинстве в парламенте после ссоры с партнером по коалиции, партией Свободные демократы, пишет ВВС .

Этот вотум — процедурный шаг на пути к внеочередным выборам, которые уже запланированы на 23 февраля.

Победителем на этих выборах, скорее всего, станет блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

Сейчас по опросам ХДС/ХСС пользуется поддержкой 30-33% избирателей, и если его рейтинг вдруг не рухнет в оставшиеся два месяца, такой процент гарантирует блоку первое место и право сформировать правительство во главе с Мерцем.

Возвращение подзабытого Мерца

В 2018 году, когда Фридрих Мерц решил вернуться в большую политику и баллотироваться в преемники Ангелы Меркель, он счел уместным в начале пресс-конференции напомнить журналистам, что его фамилия, хоть и звучит так же, как месяц март, пишется иначе: Merz, а не März.

Между тем всего за полтора десятка лет до этого Мерц был одной из ведущих фигур в оппозиционном тогда ХДС/ХСС и боролся за лидерство с Ангелой Меркель.

Теперь, в 69 лет, Мерц может, наконец, достичь вершины в немецкой политике: после февральских выборов он, вполне вероятно, станет канцлером Германии.

Шесть лет назад вернувшийся в политику Фридрих Мерц, классический правый либерал, выступавший за упрощение налоговой системы и за ограничение иммиграции, сразу стал самым популярным кандидатом в преемники Меркель среди рядовых членов ХДС, но партийный истеблишмент дважды прокатывал его на выборах лидера. Сначала в 2018 году лидером партии выбрали ставленницу Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, затем, в 2021 году, Армина Лашета.

В 2021 году эти бесцветные деятели — вместе с Меркель, остававшейся канцлером — довели ХДС до поражения на выборах, и партия, наконец, с третьей попытки избрала себе в лидеры Фридриха Мерца.

Какую политику поведет Мерц, если возглавит правительство Германии?

Прежде всего надо напомнить, что эта политика будет во многом зависеть от договоренностей с будущими партнерами по правительственной коалиции. Во-вторых, заявления политика-оппозиционера и действия того же политика на государственном посту могут отличаться и очень часто отличаются — по разным объективным причинам. С учетом этих переменных и следует оценивать взгляды и заявления будущего нового канцлера Германии.

Ракеты для Украины

В последние два года Мерц, будучи оппозиционером, критиковал Олафа Шольца за нерешительность в помощи Украине и вместе с другими политиками не из Социал-демократической партии Шольца призывал дать Украине ракеты Taurus.

В октябре в телеинтервью он снова сказал, что на месте Шольца дал бы украинцам эти ракеты — «но не просто так», а сначала договорившись с Британией и Францией о единой политике в отношении ракет и потребовав от Путина прекратить удары по украинской инфраструктуре.

«Я бы сказал так: если удары не прекратятся, то первым шагом будет отмена лимита на дальность ударов [в глубину территории России]. А вторым шагом будет поставка Taurus. И тогда пусть Путин решает, как далеко он хочет зайти в эскалации в этой войне», — сказал Мерц.

Британия и Франция поставляют Украине крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP заявленной дальностью до 250 км, немецкие крылатые ракеты Taurus имеют дальность до 500 км.

9 декабря Мерц во второй раз за войну приехал в Киев, заверил президента Зеленского, что по-прежнему всячески поддерживает Украину, а также сообщил, что предлагает создать новый альянс крупнейших европейских союзников Украины — или для начала хотя бы контактную группу — чтобы выработать общий взгляд на будущий мир в Украине.

В эту группу, полагает Мерц, могли бы войти Германия, Франция, Польша и Британия.

При этом Мерц постарался показать, что, призывая к миру, он вовсе не хочет, чтобы Украина во всем уступила требованиям путинской России.

«Война в Украине должна закончиться как можно скорее. Путин пойдет на переговоры, только когда Украина будет способна обороняться», — заявил Мерц в Киеве.

130 миллиардов на оборону

Фридрих Мерц, как и многие европейские политики, говорит, что Европа должна быть готова к изоляционистской политике Дональда Трампа и вообще способна защитить себя от российской угрозы. Но он, в отличие от многих, обещает быстро увеличить военные расходы.

По мнению лидера ХДС, военные расходы в 2% от ВВП — давно установленный в НАТО норматив, до которого Германия доползла только в этом году — это слишком мало, нужно не меньше трех процентов, притом в самое ближайшее время.

Три процента ВВП Германии — это по состоянию на сейчас примерно 134 млрд долларов или 127 млрд евро.

Россия, говорил Мерц в октябрьском интервью, вооружается такими темпами, что сможет напасть на страну НАТО через пять-восемь лет.

Германия и Запад, сказал Мерц, ошиблись, решив, что Россия не нападет на Украину. Новая такая ошибка обойдется намного дороже.

Закрыть границу для нелегалов

В вопросе об иммиграции Фридрих Мерц явно надеется отобрать голоса у главного соперника, антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии»: он призывает к решительному развороту от политики открытых дверей, которую начала его предшественница на посту лидера ХДС Ангела Меркель и продолжило нынешнее правительство.

«Нужно что-то делать на границах Германии, и наше предложение — начать разворачивать людей на границе, немедленно, не откладывая. Мы знаем с 2015 года, что это юридически возможно, и сейчас, в 2024-м, мы должны, наконец, решиться и сделать это», — говорит Мерц.

При этом сотрудничать и тем более создавать правительственную коалицию с «Альтернативой», которая в опросах занимает второе место после ХДС/ХСС, Мерц решительно отказывается.

При этом результаты опросов показывают, что Мерцу, вполне возможно, придется формировать коалицию с социалистами Шольца.

В нулевые годы Фридрих Мерц был одним из главных сторонников концепции «Leitkultur» — «ведущей культуры». Эта концепция, в отличие от политики мультикультурализма, подразумевает, что в Германии есть ведущая культура, немецкая, с ее традиционными ценностями (в том числе либеральными) и она должна иметь приоритет перед культурами иммигрантских общин.

Через год после ухода Мерца из политики Ангела Меркель признала, что политика мультикультурализма в Германии провалилась.

Ушел — заработал — вернулся

Фридрих Мерц, юрист по образованию, еще 35 лет назад, в 1989 году, стал депутатом Европарламента от ХДС, в который он вступил еще в юности.

Пять лет спустя, в 1994 году, он стал депутатом бундестага.

В 2000 году, когда канцлером был «друг Путина», социалист Герхард Шрёдер, а оппозиционный ХДС возглавлял Эдмунд Штойбер, Мерца выбрали председателем фракции в бундестаге.

Его тогда считали одним из самых вероятных наследников Штойбера, но в итоге борьбу за это наследство выиграла Ангела Меркель. После нового проигрыша социалистам на внеочередных выборах 2002 года Меркель возглавила и партию, и фракцию, а Мерца отодвинула в свои заместители.

Более левая, чем у Мерца, идеология Меркель в итоге принесла партии успех: в 2005 году ХДС/ХСС победил и вернулся во власть. Мерц же постепенно прекратил борьбу за лидерство и в 2009, в 55 лет, вовсе ушел из политики — работать по своей специальности корпоративного юриста.

Мерц был советником и членом правления нескольких крупных компаний и теперь, как предполагает немецкая пресса, является очень и очень обеспеченным человеком.

В 2018 году, когда 63-летняя Меркель объявила о намерении уйти на покой и для начала оставить пост главы партии, 62-летний Мерц решил вернуться и занять ее место.

Это удалось с третьей попытки. При этом среди рядовых членов партии Мерц неизменно был самым популярным из кандидатов в лидеры, но два раза главу партии выбирали не все члены ХДС, а делегаты партийного съезда, и этот партийный истеблишмент в первый раз проголосовал за выдвинутую Ангелой Меркель преемницу, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а когда она не справилась и ушла, то выбрал ей на замену главу правительства земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

Только после поражения на выборах бундестага осенью 2021 года руководство ХДС решилось отдать право выбора лидера всем членам партии — и тут Мерц выиграл у двух соперников с разгромным счетом, собрав 62% голосов.