Министр не исключает новую волну миграции из Сирии, если там не установится мир 2 886

Дата публикации: 16.12.2024
Если в Сирии не наступит мир, а боевые действия возобновятся, можно ожидать новую массовую волну миграции из этой страны, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что после падения режима сирийского диктатора Башара Асада основание для предоставления политического убежища людям, бежавшим из Сирии, в Латвии отпало. Однако остаётся неясным, как будет развиваться ситуация в этой неспокойной стране.

Министр выразил надежду, что в Сирии наконец установится мир и не начнутся новые конфликты, однако Европа с опасением наблюдает за ситуацией. Если сбудется самый неблагоприятный сценарий, можно ожидать новую волну массовой миграции из Сирии, подчеркнул Козловскис.

Как сообщалось ранее, Латвия, как и другие европейские страны, приостановила принятие решений о предоставлении международной защиты гражданам Сирии, выяснило агентство LETA в Управлении по делам гражданства и миграции.

В связи с текущей ситуацией в Сирии принятие решений о предоставлении международной защиты временно приостановлено. Это касается как впервые поданных заявлений, так и случаев, когда лица повторно обращаются за получением вида на жительство.

В управлении также подтвердили, что статус защиты будет пересмотрен для тех граждан Сирии, которым он уже был предоставлен.

Каждое поданное заявление о предоставлении убежища тщательно рассматривается индивидуально, с детальным анализом ситуации в стране происхождения заявителя на момент принятия решения.

При рассмотрении заявлений от граждан Сирии учитываются различные факторы, включая проверки, проведённые органами государственной безопасности, актуальную ситуацию в Сирии, а также отчёты международных организаций, уточнили в управлении.

С 2012 года до настоящего времени семи гражданам Сирии в Латвии был предоставлен статус беженца, 434 гражданам Сирии — альтернативный статус, а действующие временные виды на жительство имеются у 53 сирийцев.

Ранее сообщалось, что после падения режима Асада ряд стран пересматривает рассмотрение прошений о предоставлении убежища сирийским гражданам.

В начале декабря сирийские оппозиционные группы захватили Дамаск и объявили о падении режима Асада.

Редактор: Юлия Баранская
