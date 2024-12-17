Во вторник утром в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщают российские Telegram-каналы Baza и SHOT, пишет LETA со сылкой на UNIAN.

Согласно предварительной информации, погиб также помощник Кириллова.

Очевидцы сообщают, что взрыв произошёл в момент, когда оба военных выходили из дома.

Взрывное устройство было встроено в самокат, оставленный у подъездной двери, и было приведено в действие с помощью дистанционного управления.

Накануне Служба безопасности Украины заочно предъявила Кириллову обвинения в применении химического оружия против украинских военных. Приказ о применении химического оружия был отдан им лично.

Широкую известность генерал получил после начала войны России против Украины, регулярно выступая на брифингах для журналистов. Он неоднократно бездоказательно утверждал, что Киев причастен к разработке химического и биологического оружия, пишет ВВС.

54-летний Кириллов стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты защиты в апреле 2017 года. Окончил Военную академию РХБ защиты им. Тимошенко. До 2017 года возглавлял эту академию.

С места гибели Кириллова изъяли компоненты взрывного устройства. Источники утверждают, что мощность устройства составила около 300 граммов тротила, а в действие оно было приведено дистанционно. По данным российских СМИ, мощность взрывного устройства составляла более 100 граммов. Взрывная волна выбила стекла в жилом доме напротив места взрыва.

Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия, заявили в СКР.

В октябре Великобритания ввела санкции против Кириллова, заявив, что он курировал применение химического оружия в Украине и выступал в качестве «рупора кремлевской дезинформации».

Украина не комментировала взрыв в Москве, жертвой которого стал генерал и его помощник.

Накануне днем СБУ заочно объявила Кириллова подозреваемым по уголовному делу — по версии украинской спецслужбы, генерал ответственен за «массовое применение» запрещенного химического оружия «на восточном и южном фронтах Украины».

Украинские контрразведчики утверждают, что по приказу Кириллова с начала войны «зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов».

Провоенные блогеры называют гибель генерала Кириллова болезненным ударом.

«Убийство начальника войск РХБ защиты в Москве в очередной раз подчеркивает, что какие бы успехи мы не одерживали на поле боя, какая эйфория не царила и сколько бы мы не рассказывали про перехват инициативы, у той стороны всегда сохраняется возможность болезненно уколоть», — пишет близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков).

Это самый высокопоставленный российский военный, убитый в тылу, комментирует издание «Важные истории» (объявлено нежелательной в России организацией и «иноагентом»).

Киев отвергал утверждения о разработке биологического или иного запрещенного оружия в Украине как абсолютно ложные и пропагандистские.

В декабре прошлого года в Московской области был застрелен бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Источники российских СМИ утверждают, что как и в случае с Кивой основная версия гибели генерала Кириллова — «диверсия ВСУ».