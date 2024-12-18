Потери военных КНДР под Курском исчисляются сотнями - США

В мире
Дата публикации: 18.12.2024
Deutsche Welle
Изображение к статье: Потери военных КНДР под Курском исчисляются сотнями - США
ФОТО: пресс-фото

Северокорейские войска потеряли уже "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными в боях с ВСУ в Курской области, заявил высокопоставленный американский военный. Он объяснил большие потери неопытностью солдат КНДР, пишет DW.

Северокорейские войска потеряли уже "несколько сотен" солдат убитыми и ранеными в боях с ВСУ в Курской области РФ. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил высокопоставленный американский военный чиновник, передают агентства AP и AFP.

Он уточнил, что речь идет о "всех случаях, начиная с легких ранений и заканчивая гибелью в бою", и что среди жертв есть северокорейские военнослужащие "всех рангов". Столь большие потери войск КНДР в боях под Курском американский военный объяснил их неопытностью. "Это не закаленные в сражениях солдаты. Они не были в бою раньше", - указал он.

Зеленский: нет причин, чтобы корейцы погибали в этой войне

16 декабря представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что военные КНДР понесли в боях в Курской области первые потери, не назвав конкретных цифр. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в тот же день сообщило, что только за 14 и 15 декабря подразделения армии Северной Кореи потеряли не менее 30 человек убитыми и ранеными.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 16 декабря заявил, что власти России пытаются скрывать потери среди военнослужащих из КНДР. "Никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Северокорейские солдаты в России

В октябре Зеленский заявлял, что КНДР отправила своих солдат на помощь России в ее войне с Украиной. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. По данным Сеула, Северная Корея могла перебросить в РФ до 12 тысяч военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США сообщил, что некоторые из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По информации южнокорейской разведки, Москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военного, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.

Президент РФ Владимир Путин в июне посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно 4-й статье соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.

#война РФ и Украины #КНДР
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
