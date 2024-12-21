Международная ситуация становится все более сложной из-за растущих вызовов авторитарных режимов и необходимости западных демократий защищать свои ценности. Эта тема становится особенно актуальной в то время, когда мир сталкивается с усилением геополитической напряженности. Такие мысли в эфире TV24 выразил бывший президент Латвии Эгил Левитс.

Характеризуя современную международную ситуацию, Левитс подчеркнул, что в мире будет усиливаться блок четырех авторитарных стран - России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Эти страны, по мнению Левитcа, «работают более или менее вместе» с целью трансформации нынешнего мирового порядка в свою пользу.

«Это диктаторские и авторитарные страны, чьи амбиции угрожают существованию демократий», - подчеркнул Левитс.

Он упомянул бывшего президента США Рональда Рейгана, который однажды назвал Россию «осью зла».

Теперь, по мнению Левитса, это определение следует применять к альянсу всех авторитарных государств, которые все более агрессивно угрожают западным демократиям.

Левитс обратил внимание на продолжающиеся в западных демократиях дискуссии о том, в какой степени необходимо поддерживать Украину и инвестировать в ее защиту.

«Часть западного общества до сих пор живет иллюзиями, что они смогут договориться с Россией и Китаем», - сказал он.

Подобный подход, по мнению Левитса, не только морально неверен, но и стратегически неверен, поскольку он ослабит способность Запада защитить себя.

Левитс подчеркнул, что Запад должен быть готов инвестировать в оборону и продемонстрировать политическую волю противостоять агрессорам.

«Это, конечно, включает в себя и помощь Украине», - добавил он, отметив, что этой помощи на данный момент недостаточно для того, чтобы Украина могла эффективно отразить российскую агрессию.

Левитс также указал на стратегическое наблюдение Китая за событиями на Украине.

«Если Россия победит на Украине, это станет сигналом Китаю о том, что Запад слаб и неспособен защитить свои интересы», - сказал он.

Это, в свою очередь, может дать Китаю свободу для инициирования агрессивных действий в Восточной Азии, что вызывает беспокойство в таких странах, как Япония и Южная Корея.

Левитс выразил уверенность в том, что западные демократии должны быть едины и готовы к защите своей системы ценностей от вызовов авторитарных режимов. Он предостерег от нарративов, распространяемых Россией и Китаем, которые направлены на ослабление воли западного общества защитить себя и Украину.

«Запад должен смотреть на мир реалистично, а это означает не только инвестиции в оборону, но и демонстрацию политической воли», - резюмировал он.

Эти размышления подчеркивают важность сохранения бдительности и решимости перед лицом вызовов авторитарных режимов, которые угрожают глобальной стабильности и будущему демократии.