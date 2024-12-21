Департамент эффективности правительства (DOGE) США, который пообещал создать Дональд Трамп после инаугурации, уже начал свою работу на просторах социальной сети Х.

Этот "департамент" начал публиковать информацию о различных тратах правительства США на исследования.

Так, в посте от 20 декабря представители DOGE сообщили, что правительство США выдало грант в размере $2,3 миллиона Национальному институту здравоохранения для введения собакам кокаина вместе с неизвестным препаратом для изучения его воздействия на организм животных.

Кроме того, $6,9 миллиона выделили на создание "умных туалетов", которые распознают "анальный отпечаток" пользователя и качество его экскрементов.

Более 110 тысяч долларов ушло на изучение того, действительно ли металлическая копия робота Таноса из комиксов Marvel может щелкать пальцами, а еще 75 тысяч долларов — на исследование того, как ящерицы держатся на деревьях во время ураганных порывов ветра. Во время этого исследования Гарвардские ученые пытались сбить ящериц с деревьев с помощью воздуходувок.

Напомним, бизнесмену Илону Маску и бывшему претенденту на выдвижение в качестве кандидата на пост президента от Республиканской партии Вивеку Рамасвами избранный президент Дональд Трамп предложил совместно возглавить новый Департамент эффективности правительства США (DOGE). Пока предполагается, что эту работу они будут выполнять до июля 2026 года.

Примечательно, что аббревиатура нового департамента — DOGE — является отсылкой к названию криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Илон Маск.

Заявляется, что DOGE будет "сотрудничать с Белым домом и [уже существующим] Управлением по бюджету для проведения крупномасштабных структурных реформ".