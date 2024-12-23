Издание утверждает, что самый богатый человек в мире вмешивается в парламентскую избирательную кампанию в Германии и хвалит партию AfD. Это вызывает возмущение в Брюсселе – и ставит под вопрос алгоритм работы его Platform X.

В начале ноября технологический миллиардер Илог Маск прокомментировал политику Германии.

«Олаф – дурак», – написал он в своем посте вскоре после того, как коалиция распалась.

Под ним один канадский IT-предприниматель написал: «Илон, нам нужна твоя помощь в Канаде, чтобы избавиться от премьер-министра Джастина Трюдо на следующих выборах». Маск ответил лаконично: «Он уйдет к следующим выборам».

Издание считает, что звучит как четкое подтверждение заказа: конечно, самый богатый человек в мире хочет помочь, когда речь идет об избавлении от либерального главы правительства. В конце концов, он уже помог Дональду Трампу переизбраться на пост президента США.

Последние несколько дней вызвали дискуссию. Особенно встревожены политики Евросоюза, которые уже много лет спорят с Маском. Не столько из-за личных политических взглядов Маска, сколько из-за того, что он владеет X – гигантской платформой, которой, по его словам, ежемесячно активно пользуются 500 миллионов человек по всему миру.

В выходные бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон обменялся ударами с Маском. Эти двое уже конфликтовали, когда Бретон еще занимал свой пост.

В четверг Маск написал в X: «Только AfD может спасти Германию».

Маск «открыто поддерживает крайне правую партию AfD. Разве это не является определением иностранного вмешательства?», – ответил Бретон.

На что Маск ответил французу: «Брат, американское «иностранное вмешательство» — единственная причина, по которой ты не говоришь по-немецки или по-русски».

«Маск все чаще напрямую вмешивается в политику, злоупотребляя собственной платформой в политических целях, а также для распространения конспирологических мифов и чепухи. Комиссия ЕС должна показать, что основные принципы правового государства применимы ко всем, включая Маска», — заявил Spiegel евродепутат от Партии зеленых Даниэль Фройнд.

Депутат Европарламента от СвДП Мориц Кёрнер настроен осторожно.

«Комиссия ЕС должна обеспечить прозрачность того, насколько алгоритмы платформы X благоприятствуют контенту AfD», – сказал Кёрнер в интервью Spiegel.