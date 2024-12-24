Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа 1 790

В мире
Дата публикации: 24.12.2024
BBC

x.com/USGSVolcanoes

Один из самых активных вулканов в мире, вулкан Килауэа на Гавайских островах, снова начал извергаться, сообщает Геологическая служба США (USGS), пишет ВВС.

По данным Гавайской вулканической обсерватории, непосредственной опасности для жителей нет, поскольку вулканическая активность в настоящее время ограничивается территорией Национального парка Гавайских вулканов.

Но власти предупреждают, что непосредственную угрозу представляет вулканический смог, который может достичь некоторых населенных пунктов.

Дым от извергающейся лавы содержит диоксид серы, раздражающий газ с резким запахом, который может ухудшить симптомы у людей, страдающих респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сотрудник Геологической службы США возле кратера вулканаАвтор фото,USGS/Reuters Район, где происходит извержение, был закрыт для посещения с 2007 года из-за риска камнепадов и хрупкости стен кратера вулкана.

Вулкан уже извергался летом и осенью этого года.

×
Читайте нас также:
#гавайи #вулканы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео