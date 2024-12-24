Один из самых активных вулканов в мире, вулкан Килауэа на Гавайских островах, снова начал извергаться, сообщает Геологическая служба США (USGS), пишет ВВС .

По данным Гавайской вулканической обсерватории, непосредственной опасности для жителей нет, поскольку вулканическая активность в настоящее время ограничивается территорией Национального парка Гавайских вулканов.

Но власти предупреждают, что непосредственную угрозу представляет вулканический смог, который может достичь некоторых населенных пунктов.

Дым от извергающейся лавы содержит диоксид серы, раздражающий газ с резким запахом, который может ухудшить симптомы у людей, страдающих респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сотрудник Геологической службы США возле кратера вулканаАвтор фото,USGS/Reuters Район, где происходит извержение, был закрыт для посещения с 2007 года из-за риска камнепадов и хрупкости стен кратера вулкана.

Вулкан уже извергался летом и осенью этого года.