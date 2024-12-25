Глава МИД Латвии Байба Браже выразила свое возмущение очередному обстрелу Украины российскими войсками.
Таким образом Браже отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего, что Путин намеренно выбрал для атаки Рождество.
«Мясник в Кремле не заинтересован в мире, политика России - война. Единственный способ добиться справедливого и прочного мира на Украине - продолжать поддерживать Украину на поле боя, в энергетическом секторе, финансово и политически, одновременно сдерживая Россию», - написала Браже в своем микроблоге «Х».
The butcher in Kremlin is not interested in peace, Russia’s policy is war. The only way to get to a just and lasting peace in Ukraine is continue supporting 🇺🇦 on the battle field, in the energy sector, financially and politically, while containing Russia. #PeaceThroughStrength https://t.co/NNcJV3vdBF— Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 25, 2024
Напомним, в рождественское утро Россия атаковала Украину ракетами разных типов и дронами, целью снова стали объекты энергетики, сообщили украинские власти и военные. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, в Киеве люди укрывались в метро.
Ранее премьер Виктор Орбан сообщал, что предлагал Зеленскому прекратить огонь на Рождество и провести масштабный обмен пленными. В ответ, по словам Орбана, из Киева был получен отказ.
Оставить комментарий(4)