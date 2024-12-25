«Мясник в Кремле не заинтересован в мире» - Браже о рождественском обстреле Украины

Дата публикации: 25.12.2024
Глава МИД Латвии Байба Браже выразила свое возмущение очередному обстрелу Украины российскими войсками.

Таким образом Браже отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего, что Путин намеренно выбрал для атаки Рождество.

«Мясник в Кремле не заинтересован в мире, политика России - война. Единственный способ добиться справедливого и прочного мира на Украине - продолжать поддерживать Украину на поле боя, в энергетическом секторе, финансово и политически, одновременно сдерживая Россию», - написала Браже в своем микроблоге «Х».

Напомним, в рождественское утро Россия атаковала Украину ракетами разных типов и дронами, целью снова стали объекты энергетики, сообщили украинские власти и военные. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, в Киеве люди укрывались в метро.

Ранее премьер Виктор Орбан сообщал, что предлагал Зеленскому прекратить огонь на Рождество и провести масштабный обмен пленными. В ответ, по словам Орбана, из Киева был получен отказ.

