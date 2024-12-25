Таким образом Браже отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего, что Путин намеренно выбрал для атаки Рождество.

«Мясник в Кремле не заинтересован в мире, политика России - война. Единственный способ добиться справедливого и прочного мира на Украине - продолжать поддерживать Украину на поле боя, в энергетическом секторе, финансово и политически, одновременно сдерживая Россию», - написала Браже в своем микроблоге «Х».

The butcher in Kremlin is not interested in peace, Russia’s policy is war. The only way to get to a just and lasting peace in Ukraine is continue supporting 🇺🇦 on the battle field, in the energy sector, financially and politically, while containing Russia. #PeaceThroughStrength https://t.co/NNcJV3vdBF — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 25, 2024

Напомним, в рождественское утро Россия атаковала Украину ракетами разных типов и дронами, целью снова стали объекты энергетики, сообщили украинские власти и военные. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, в Киеве люди укрывались в метро.

Ранее премьер Виктор Орбан сообщал, что предлагал Зеленскому прекратить огонь на Рождество и провести масштабный обмен пленными. В ответ, по словам Орбана, из Киева был получен отказ.