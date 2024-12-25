Владелец: Судно Ursa Major затонуло из-за теракта 2 1325

Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
На российское торговое судно "Урса Майор" (Ursa Major), затонувшее 23 декабря в Средиземном море, была совершена "целенаправленная террористическая атака", сообщили в среду, 25 декабря, российские СМИ со ссылкой на владельца судна - группу компаний "Оборонлогистика".

В компании сослались на показания членов команды, из которых следует, что 23 декабря в 13.50 мск "произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части", после чего судно "получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения".

В "Оборонлогистике" особо отметили, что судно не было перегружено. "Урса Майор" шел из Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом 806 тонн. На его борту находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.

Сообщения испанских СМИ

Испанские издания La Verdad и El Español накануне сообщали, что на борту сухогруза "Урса Майор" произошел взрыв в машинном отделении, после чего судно подало сигнал о бедствии. Спасательную операцию, в которой участвовали несколько судов, возглавил российский военный корабль. 14 членов команды были спасены и доставлены в порт Картахены, еще два члена экипажа пропали без вести.

"Медиазона" писала, что судно "Урса Майор" много лет перевозило грузы для российской военной группировки в Сирии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

