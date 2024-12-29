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Великобритания не приняла извинения Путина Азербайджану 4

В мире
Дата публикации: 29.12.2024
BB.LV
Великобритания не приняла извинения Путина Азербайджану

Извинения президента России Владимира Путина по поводу крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" не приняли в Министерстве иностранных дел Великобритании, пишет "BBC News.

"В заявлении президента Путина отсутствует признание того, что бездумные и безответственные действия российского государства представляют огромную и непосредственную угрозу интересам и национальной безопасности других государств", - цитируются слова представителя британского МИД.

В МИД также заявили, что британское ведомство "призывает к полному и независимому расследованию".

Ранее сообщалось, власти Азербайджана выдвинули России три требования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

#азербайджан #авиакатастрофа
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Комментарии (4)

  • ТК
    Тото Кутунио
    29-го декабря

    Какая связь Великобритания, Азербайджан, Путин?

    17
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    29-го декабря

    Ну это как бы логично не принимать послания которые адресованы не вам.

    29
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    29-го декабря

    Великобритания не приняла извинения Путина Азербайджану очень долго читал...очень долго думал,а эти-то при чём???????

    37
    0
  • Д
    Дед
    29-го декабря

    А эти там причем? Каждой бутылке пробка!

    30
    0

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