Великобритания не приняла извинения Путина Азербайджану

Извинения президента России Владимира Путина по поводу крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" не приняли в Министерстве иностранных дел Великобритании, пишет "BBC News.

"В заявлении президента Путина отсутствует признание того, что бездумные и безответственные действия российского государства представляют огромную и непосредственную угрозу интересам и национальной безопасности других государств", - цитируются слова представителя британского МИД.

В МИД также заявили, что британское ведомство "призывает к полному и независимому расследованию".

Ранее сообщалось, власти Азербайджана выдвинули России три требования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау.